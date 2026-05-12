CTO Başkanı: Şeref Can: Ceyhan’da sanayi büyüyor, altyapı destek bekliyor
Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan–Yumurtalık hattında artan sanayi yatırımlarının mevcut ulaşım altyapısını zorladığını belirterek yol ve lojistik kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
DÜNYA-ADANA
Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri hattında artan sanayi yatırımlarıyla birlikte bölgenin lojistik kapasitesinin büyüdüğünü kaydeden Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, mevcut ulaşım altyapısının bu gelişime cevap vermekte zorlandığını söyledi.
Can, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada özellikle liman ve sanayi tesislerinin yoğunlaştığı bölgelerde yol yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Şeref Can, Yumurtalık Gölovası civarında faaliyet gösteren Sanko Limanı’nın hâlihazırda aktif bir konteyner limanı ve kuru yük terminali olarak hizmet verdiğini ifade ederek, yükleme ve boşaltma faaliyetleri sırasında tırların kilometrelerce kuyruk oluşturduğunu bildirdi. Can, “Bölgemizdeki liman faaliyetleri nedeniyle tır araçları zaman zaman 3 ila 5 kilometre boyunca yollarda kuyruk oluşturuyor. Bu durum ciddi trafik yoğunluğuna neden olurken hem bölge halkını hem de günlük ulaşımı olumsuz etkiliyor” dedi.
Mevcut yolların geçmiş yılların ihtiyaçlarına göre planlandığını belirten Can, bugün ise artan üretim kapasitesi ve lojistik hareketlilik nedeniyle bu yolların yetersiz kaldığını söyledi. Ağır tonajlı araç trafiğinin dar ve eski yollar üzerinde ciddi aksamalara yol açtığını dile getiren Can, bölgedeki yatırımların her geçen gün arttığına dikkat çekti. Şeref Can, bölgede İsken, Emba, Sasa ve Sanko gibi önemli sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, “Bu kadar büyük yatırımın yapıldığı bölgede hâlâ eski ve dar yolların kullanılması önemli bir eksikliktir.” ifadelerini kullandı.
Bölgede planlanan Ana Konteyner Port Adana’nın da devreye girmesiyle trafik yoğunluğunun daha da artacağını vurgulayan Can, gerekli önlemlerin bugünden alınması gerektiğini söyledi. Can, “Eğer gerekli önlemler bugünden alınmazsa, bu durum hem ulaşımda ciddi sorunlara yol açacak hem de bölgemizin yatırım çekme gücünü ve rekabet avantajını olumsuz etkileyecektir. Güçlü ekonomi, güçlü altyapı ile mümkündür.” diye konuştu. Şeref Can, Ceyhan ve çevresinin sahip olduğu büyük potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için başta ulaşım olmak üzere altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini belirterek, lojistik akışını rahatlatacak projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.
Kuraklığa karşı regülatör projesi çağrısı
Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, bölgenin en önemli sorunlarından biri haline gelen su yönetimi ve kuraklık riskine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle Ceyhan Nehri başta olmak üzere bölgedeki nehir, dere ve çayların önemli bir su potansiyeline sahip olduğunu belirten Can, yaz aylarında ve kuraklık dönemlerinde bu suyun büyük bölümünün denize boşa aktığını söyledi.
Boşa akan suyun değerlendirilmemesinin çevredeki tarım arazilerinde sulama suyu yetersizliğine ve ciddi verim kayıplarına yol açtığını ifade eden Can, bölge tarımının sürdürülebilir su kaynaklarına erişim konusunda büyük risk altında bulunduğunu aktardı. Can, Cevdetiye’den denize kadar uzanan 83 kilometrelik nehir yatağı boyunca, teknik ve ekolojik şartlara uygun aralıklarla küçük ölçekli bentler yani regülatörler inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Bu sayede nehirdeki su seviyesinin korunabileceğini ifade eden Can, biriken suyun uygun noktalarda kurulacak motopomp istasyonları aracılığıyla mevcut ya da yeni açılacak sulama kanallarına aktarılabileceğini kaydetti.
Planlanan sistem sayesinde tarım arazileri için sürekli, kontrollü ve sürdürülebilir bir sulama kaynağı oluşturulabileceğini dile getiren Can, “Kuraklık tehdidinin her geçen gün arttığı bir dönemde, boşa akan suyun depolanarak tarımsal üretime kazandırılması bölgeye önemli bir direnç sağlayacaktır.” dedi.