CTO Başkanı: Şeref Can: Ceyhan’da sanayi büyüyor, altyapı destek bekliyor

Adana’nın Ceyhan ve Yu­murtalık ilçeleri hat­tında artan sanayi ya­tırımlarıyla birlikte bölgenin lojistik kapasitesinin büyüdü­ğünü kaydeden Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, mev­cut ulaşım altyapısının bu geli­şime cevap vermekte zorlandı­ğını söyledi.

Can, DÜNYA’ya yaptığı açık­lamada özellikle liman ve sa­nayi tesislerinin yoğunlaştı­ğı bölgelerde yol yatırımları­nın hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Şeref Can, Yumurta­lık Gölovası civarında faaliyet gösteren Sanko Limanı’nın hâ­lihazırda aktif bir konteyner limanı ve kuru yük terminali olarak hizmet verdiğini ifade ederek, yükleme ve boşaltma faaliyetleri sırasında tırların kilometrelerce kuyruk oluştur­duğunu bildirdi. Can, “Bölge­mizdeki liman faaliyetleri ne­deniyle tır araçları zaman za­man 3 ila 5 kilometre boyunca yollarda kuyruk oluşturuyor. Bu durum ciddi trafik yoğunlu­ğuna neden olurken hem bölge halkını hem de günlük ulaşımı olumsuz etkiliyor” dedi.

Mevcut yolların geçmiş yılla­rın ihtiyaçlarına göre planlan­dığını belirten Can, bugün ise artan üretim kapasitesi ve lo­jistik hareketlilik nedeniyle bu yolların yetersiz kaldığını söy­ledi. Ağır tonajlı araç trafiğinin dar ve eski yollar üzerinde ciddi aksamalara yol açtığını dile ge­tiren Can, bölgedeki yatırımla­rın her geçen gün arttığına dik­kat çekti. Şeref Can, bölgede İs­ken, Emba, Sasa ve Sanko gibi önemli sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiğini hatırla­tarak, “Bu kadar büyük yatırı­mın yapıldığı bölgede hâlâ es­ki ve dar yolların kullanılması önemli bir eksikliktir.” ifadele­rini kullandı.

Bölgede planlanan Ana Kon­teyner Port Adana’nın da dev­reye girmesiyle trafik yoğun­luğunun daha da artacağını vurgulayan Can, gerekli ön­lemlerin bugünden alınması gerektiğini söyledi. Can, “Eğer gerekli önlemler bugünden alınmazsa, bu durum hem ula­şımda ciddi sorunlara yol aça­cak hem de bölgemizin yatırım çekme gücünü ve rekabet avan­tajını olumsuz etkileyecektir. Güçlü ekonomi, güçlü altyapı ile mümkündür.” diye konuştu. Şeref Can, Ceyhan ve çevresi­nin sahip olduğu büyük potan­siyelin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için başta ula­şım olmak üzere altyapı yatı­rımlarının hızlandırılması ge­rektiğini belirterek, lojistik akışını rahatlatacak projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kuraklığa karşı regülatör projesi çağrısı

Ceyhan Ticaret Odası Baş­kanı Şeref Can, bölgenin en önemli sorunlarından biri ha­line gelen su yönetimi ve ku­raklık riskine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle Ceyhan Nehri başta olmak üzere bölgedeki nehir, dere ve çayların önemli bir su potansiyeline sahip olduğunu belirten Can, yaz aylarında ve kuraklık dönemlerinde bu su­yun büyük bölümünün denize boşa aktığını söyledi.

Boşa akan suyun değerlendi­rilmemesinin çevredeki tarım arazilerinde sulama suyu ye­tersizliğine ve ciddi verim ka­yıplarına yol açtığını ifade eden Can, bölge tarımının sürdürü­lebilir su kaynaklarına erişim konusunda büyük risk altın­da bulunduğunu aktardı. Can, Cevdetiye’den denize kadar uzanan 83 kilometrelik nehir yatağı boyunca, teknik ve eko­lojik şartlara uygun aralıklarla küçük ölçekli bentler yani re­gülatörler inşa edilmesi gerek­tiğini belirtti. Bu sayede nehir­deki su seviyesinin korunabi­leceğini ifade eden Can, biriken suyun uygun noktalarda kuru­lacak motopomp istasyonla­rı aracılığıyla mevcut ya da ye­ni açılacak sulama kanallarına aktarılabileceğini kaydetti.

Planlanan sistem sayesin­de tarım arazileri için sürekli, kontrollü ve sürdürülebilir bir sulama kaynağı oluşturulabi­leceğini dile getiren Can, “Ku­raklık tehdidinin her geçen gün arttığı bir dönemde, boşa akan suyun depolanarak tarımsal üretime kazandırılması bölge­ye önemli bir direnç sağlaya­caktır.” dedi.