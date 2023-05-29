Çukurova Bölgesel Havalimanı, yakın zamanda tarifeli uçuşlara açılacak

Müjde DEMİR

Nebati konuşmasında Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda ilk test uçuşlarının gerçekleştirildiğini ve yakın zamanda havalimanının tarifeli uçuşlara açılacağını belirtti. 53 kilometre uzunluğundaki Çeşmeli, Kız Kalesi, Taşucu Otoyolu’nun inşasının da tüm hızıyla devam edildiğini söyleyen Nebati, Mersin Limanı’nı büyütme ve genişletme çalışmalarına da yakında başlanacağını söyledi.

Uluslararası Mersin Konteyner Limanı Projesi kapsamında fiziksel modelleme kapasite ve kaynak değerlendirme ve fizibiliteye yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Nebati, “Mersin Limanı ve Çukurova Bölgesel Havalimanı’na entegre olacak olan Mersin Lojistik Merkezi Projesi’ni de hayata geçireceğiz. Akkuyu’daki nükleer güç santralimiz sayesinde ülkemizi nükleer güç sahibi ülkeler ligine beraberce çıkardık. Nükleer güç santrali kavşağında ki bağlantı yolunu ve üst geçidini tamamladık. Akdeniz sahil yolu, Aydıncık Gözne arasında üstüne bir viyadük olmak üzere toplam 5,6 kilometrelik yolu tamamladık” dedi.

3 barajın milli ekonomiye katkısı yaklaşık 2,2 milyar TL

Nebati, Erdemli ve çevre bölgelerin tarımsal faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacak olan Sorgun Barajı, Tarsus’ta bulunan Pamukluk Barajı ve Silifke’de bulunan Aksıfat Barajı’nın yapımını da tamamladıklarını kaydetti. Nebati, “Bu 3 barajımızın milli ekonomiye katkısı yaklaşık 2,2 milyar TL ve sulayacağı toplam alan 350 bin dekar. Barajı olan Kargıcak Gölet’inin de ödenek konusunu çözdük. 120 milyon TL maliyetle gerçekleştirdiğimiz Güzelyalı Göleti ile yaklaşık 500 futbol sahası büyüklüğünde 3 bin 460 dekar arazi sulanıyor. Tarımsal sulamaya yüzde 50 oranında destek sağlama kararı aldık. Limon üreticilerimize verdiğimiz destekleri artırdık.

Mersin-Kıbrıs arası ulaşım kolaylaştı

Ada 74 isimli feribotu denize indirdiklerini söyleyen Nuredin Nebati, böylece Kıbrıs ile Mersin arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için önemli bir adımı da atmış olduklarını belirtti. Nureddin Nebati sözlerine şöyle devam etti: "Abdulhamit Han Sondaj Gemimiz de Mersin açıklarında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tarsus turizm yolunu da tamamlıyoruz. Silifke’de bulunan liman kale tüneli çalışmalarını tamamladık. Yakın zaman da devreye alacağız” ifadelerine yer verdi.

Mersin, Adana ve Gaziantep arası 2 saate düşecek

2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan hızlı trenle Mersin Adana ve Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya düşeceğini kaydeden Nebati, Yaklaşık maliyeti 280 milyon TL olan projeler için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile onay süreçlerini tamamladıklarını aktardı. Nebati konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ayrıca okullar için ilk etapta talep edilen 79 milyon TL’lik ödeneğin gönderilmesini sağladık. Mersin’de organik tarım çalışmalarını destekleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta Mersin’de yaşanan sel felaketi sebebiyle afetzedeler ile görüştük.

Yapılan zarar tespit tutanakları doğrultusunda 75 konutun eşya zararı olan 1 milyon 250 bin TL için ödeme emri ivedilikle verildi. Zarar gören konutlarda ikamet eden vatandaşlara 10 milyon TL aktarılarak, işyerleri ve araçlar için de 20 milyon TL talep ettik. 531 çiftçimizin arazilerinde 188 milyon TL zarar tespit edilmiş olup, çalışmalar hızla devam etmektedir. Bizler her daim Mersinlilerin yanında olmaya, gerekli tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz.”