Çukurova Havalimanı 600 bin euro geçici teminat bedeli ile ihaleye çıkıyor
Çukurova Havalimanı'nın üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale gerçekleştirilecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Çukurova Havalimanı'nın üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale gerçekleştirecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün söz konusu ihaleye dair ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Geçici teminat tutarı 600 bin euro veya karşılığı olarak belirlenen ihale, 26 Ekim saat 10.00'da kapalı teklif usulüne göre yapılacak.
Kaynak: AA