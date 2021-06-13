Çukurova Havalimanına 2.3 milyar liralık teşvik

Hüseyin GÖKÇE



ANKARA - Nisan’da 20 milyar 652 milyon dolarlık sabit yatırım öngören 1.189 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımlar kapsamında 1 milyar 2 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacak. Teşvik belgesi kapsamında yatırımcılar 28 bin 321 kişilik istihdam taahhüdünde bulundular.



Nisan ayının en yüksek tutarlı teşvik belgesi Mersin’de yapılacak Çukurova Havalimanı için düzenlendi. Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği A.Ş 2 milyar 305 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı. Toplam 1000 kişilik istihdam öngören şirket, yatırım kapsamında 43 milyon 770 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanacak.



Bu dönemde Mogul Tekstil Kırklareli’ndeki kumaş fabrikasının tevsi yatırımı için 609 milyon 745 bin liralık teşvik belgesi aldı. Mogul, bu yatırım kapsamında 67 milyon 856 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanacak ve 150 kişi istihdam edecek.



Nisan ayının en yüksek üçüncü yatırımı 575 milyon lira ile Mars Lojistik’ten geldi. Şirket İstanbul’da demiryolu ile yük taşımacılığı yatırımı kapsamında 2 milyon 346 bin dolarlık makine teçhizat ithal edecek ve 100 kişilik istihdam sağlayacak.



Lineer Metal, Siirt’te yıllık 100 bin ton çinko külçe üretimi için 497 milyon 408 bin liralık teşvik belgesi aldı.



Berta Enerji’ye , Artvin’de 147,45 MWkapasiteli HES yatırımı için 467 milyon 538 bin liralık teşvik belgesi düzenlenirken, Tersan da Yalova’da balık işleme fabrikası gemisi yatırımı için 436 milyon 915 bin liralık teşvik belgesi aldı.