Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan 14 ülkeye 23 noktadan direkt uçuş hizmeti

Adana ile Mersin arasında Çukurova bölgesinde ko­numlanan havalimanı, yalnızca bu iki şehre değil; Hatay, Osmaniye, Niğde, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde yaşayan yaklaşık 10 milyon kişiye doğrudan hizmet sunuyor. Hizme­te başladığı 11 Ağustos 2024’ten bu yana 40 bin uçuşa ev sahipliği yapan ve 6,5 milyon yolcu ağırla­yan havalimanı, kısa sürede böl­genin hava ulaşımındaki güçlü ak­törlerinden biri oldu.

Yurt içinde 8, yurt dışında 23 noktada

KZV Havalimanları Genel Mü­dür Yardımcısı Göksu Güney, 2025 yaz sezonuna hem iç hatlarda hem de dış hatlarda oldukça güçlü bir ağ yapısıyla giriş yaptıklarını söy­ledi. İç hatlarda, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 8 farklı noktaya düzenli uçuşların bulun­duğunu belirten Güney, şu bilgileri verdi: “Dış hatlarda Ortadoğu’dan Avrupa’ya uzanan direkt seferle­rimizle geniş bir coğrafyaya hiz­met veriyoruz. Şu anda Alman­ya’da Berlin, Düsseldorf, Frank­furt, Hannover, Köln, Stuttgart, Münih ve Hamburg; Hollanda’da Amsterdam, Azerbaycan’da Bakü; Rusya’da Moskova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa, Makedonya’da Üsküp; Lübnan’da Beyrut ve Suriye’de Şam’a tarifeli uçuşlarımız bulunuyor.”

Almanya’da Nürnberg, İngilte­re Londra Stansted, Karadağ’da Podgorica ve Arnavutluk’ta Ti­ran’a uçuşların gerçekleştiril­diğini ayrıca Mısır’ın Sharm El Sheikh ve Birleşik Arap Emirlik­leri’nin Dubai kentine dönemsel turizm seferleri, Suudi Arabis­tan’ın Medine ve Cidde şehirleri­ne ise Hac ve Umre dönemlerin­de seferler düzenlendiğine dik­kat çeken Göksu Güney, “Bugüne kadar 14 ülkede 23 uluslarara­sı noktaya hizmet verilmiş olup, yeni destinasyonların eklenme­si yönündeki çalışmalar kesin­tisiz olarak devam etmektedir. Ayrıca İngiltere Londra Stans­ted'e uçuşlarımız kış tarifesin­de yeniden başlayacak olup, ya­kın zamanda da Suudi Arabis­tan’ın başkenti Riyad’a da direkt uçuşlarımız gerçekleşecek. He­defimiz Çukurova’yı uluslarara­sı bağlantıların güçlü bir kavşağı haline getirmek” açıklamasında bulundu.

Kargo ve lojistikte stratejik avantaj

Kargo ve lojistikte stratejik bü­yüme konusuna da değinen Gök­ su Güney, “Havalimanımız; li­manlara, organize sanayi böl­gelerine, tarım merkezlerine ve kara yolu ağlarına olan yakınlı­ğıyla stratejik bir avantaj sunu­yor. Biz de bu potansiyeli ulus­lararası alana taşıma hedefiyle, özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın kesişim noktasın­da yer alan coğrafi konumumuz sayesinde, sadece yolcu taşıma­cılığı değil, hava kargo taşımacı­lığı açısından da önemli bir mer­kez olma yolunda ilerliyoruz. Ha­va, kara, deniz ve demiryolunu tek merkezde buluşturan uluslarara­sı kargo lojistik projemiz üzerin­de yoğun bir şekilde çalışmaya de­vam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Göksu Güney, gelecek dönem projelerinden de bahsederek, Çukurova Uluslararası Havali­manı’nda önümüzdeki dönem­de, yeni dış hat destinasyonla­rının eklenmesi, Yeşil Havali­manı Sertifikası için çevreci altyapı yatırımları, dijital dönü­şüm adımları, kargo lojistik pro­jeleri konularında yoğun bir şe­kilde çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde özel­likle iş dünyası, sağlık sektörü ve özel hava taşımacılığına hiz­met verecek olan genel havacılık terminalini devreye alacakları­nı söyleyen Göksu Güney, şun­ları kaydetti: “Halihazırda ana apronu kullanan özel jetler, yeni terminalin açılmasıyla birlikte kendilerine tahsis edilen bu özel alanda hizmet alacaklar. Buna ek olarak, hava ambulansları ve kısa mesafe hava ulaşımı için son de­rece kritik olan heliport altyapısı da hazır. Bu yapı, bölgenin sade­ce sivil yolcu trafiğinde değil; acil sağlık hizmetleri, VIP transfer ve özel uçuşlar alanında da mer­kez konumuna gelmesini sağla­yacaktır. Sonuç olarak tüm bu ge­lişmeler, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı sadece bir hava­limanı değil, aynı zamanda böl­gesel bir kalkınmanın merkezi haline getirecek ve bölgenin ha­vacılık ekosistemini daha da zen­ginleştirecektir.”

8 ayda 3.6 milyon yolcuya ulaştı

Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerden kaynaklı dış hat sefer iptalleri ve iç hatlardaki geçici düşüşlere rağmen, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Ocak–Ekim 2025 döneminde dış hat yolcu sayısı, Şakirpaşa Havalimanı’nın bugüne kadarki en yüksek dış hat yolcu performansına göre %44 artış gösterdi. KZV Havalimanları Genel Müdür Yardımcısı Göksu Güney, bu güçlü tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“2024 yılının aynı dönemine baktığımızda Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda artan destinasyonlarla birlikte; toplam yolcuda %27’lik, iç hatta %23’lük, dış hatta ise %44’lük artış sağlanırken; uçuş trafiğinde toplamda %19, iç hatlarda %17 ve dış hatlarda %26 oranında büyüme kaydedildi. Düzenli artışın devam etmesiyle yıl sonunda 6 milyon yolcu hedefleniyor. Bu artış sadece bir istatistikten ibaret değil; bölge ekonomisine, istihdama turizme ve dış ticarete doğrudan yansıyan çok yönlü bir gelişmeyi temsil ediyor.