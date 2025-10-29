Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan 14 ülkeye 23 noktadan direkt uçuş hizmeti
Akdeniz’in kalbindeki stratejik konumuyla öne çıkan Çukurova Uluslararası Havalimanı, 14 ülkeye 23 noktadan sunduğu direkt uçuş ağıyla turizm ve iş dünyasının buluşma merkezi haline geldi. KZV Havalimanları Genel Müdür Yardımcısı Göksu Güney, iç ve dış hatlardaki güçlü bir ağ yapısına sahip olmaları nedeniyle bölgeye sinerji getirdiklerinin altını çizdi.
Adana ile Mersin arasında Çukurova bölgesinde konumlanan havalimanı, yalnızca bu iki şehre değil; Hatay, Osmaniye, Niğde, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde yaşayan yaklaşık 10 milyon kişiye doğrudan hizmet sunuyor. Hizmete başladığı 11 Ağustos 2024’ten bu yana 40 bin uçuşa ev sahipliği yapan ve 6,5 milyon yolcu ağırlayan havalimanı, kısa sürede bölgenin hava ulaşımındaki güçlü aktörlerinden biri oldu.
Yurt içinde 8, yurt dışında 23 noktada
KZV Havalimanları Genel Müdür Yardımcısı Göksu Güney, 2025 yaz sezonuna hem iç hatlarda hem de dış hatlarda oldukça güçlü bir ağ yapısıyla giriş yaptıklarını söyledi. İç hatlarda, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 8 farklı noktaya düzenli uçuşların bulunduğunu belirten Güney, şu bilgileri verdi: “Dış hatlarda Ortadoğu’dan Avrupa’ya uzanan direkt seferlerimizle geniş bir coğrafyaya hizmet veriyoruz. Şu anda Almanya’da Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Stuttgart, Münih ve Hamburg; Hollanda’da Amsterdam, Azerbaycan’da Bakü; Rusya’da Moskova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa, Makedonya’da Üsküp; Lübnan’da Beyrut ve Suriye’de Şam’a tarifeli uçuşlarımız bulunuyor.”
Almanya’da Nürnberg, İngiltere Londra Stansted, Karadağ’da Podgorica ve Arnavutluk’ta Tiran’a uçuşların gerçekleştirildiğini ayrıca Mısır’ın Sharm El Sheikh ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine dönemsel turizm seferleri, Suudi Arabistan’ın Medine ve Cidde şehirlerine ise Hac ve Umre dönemlerinde seferler düzenlendiğine dikkat çeken Göksu Güney, “Bugüne kadar 14 ülkede 23 uluslararası noktaya hizmet verilmiş olup, yeni destinasyonların eklenmesi yönündeki çalışmalar kesintisiz olarak devam etmektedir. Ayrıca İngiltere Londra Stansted'e uçuşlarımız kış tarifesinde yeniden başlayacak olup, yakın zamanda da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a da direkt uçuşlarımız gerçekleşecek. Hedefimiz Çukurova’yı uluslararası bağlantıların güçlü bir kavşağı haline getirmek” açıklamasında bulundu.
Kargo ve lojistikte stratejik avantaj
Kargo ve lojistikte stratejik büyüme konusuna da değinen Gök su Güney, “Havalimanımız; limanlara, organize sanayi bölgelerine, tarım merkezlerine ve kara yolu ağlarına olan yakınlığıyla stratejik bir avantaj sunuyor. Biz de bu potansiyeli uluslararası alana taşıma hedefiyle, özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın kesişim noktasında yer alan coğrafi konumumuz sayesinde, sadece yolcu taşımacılığı değil, hava kargo taşımacılığı açısından da önemli bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Hava, kara, deniz ve demiryolunu tek merkezde buluşturan uluslararası kargo lojistik projemiz üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.
Göksu Güney, gelecek dönem projelerinden de bahsederek, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda önümüzdeki dönemde, yeni dış hat destinasyonlarının eklenmesi, Yeşil Havalimanı Sertifikası için çevreci altyapı yatırımları, dijital dönüşüm adımları, kargo lojistik projeleri konularında yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.
Önümüzdeki dönemde özellikle iş dünyası, sağlık sektörü ve özel hava taşımacılığına hizmet verecek olan genel havacılık terminalini devreye alacaklarını söyleyen Göksu Güney, şunları kaydetti: “Halihazırda ana apronu kullanan özel jetler, yeni terminalin açılmasıyla birlikte kendilerine tahsis edilen bu özel alanda hizmet alacaklar. Buna ek olarak, hava ambulansları ve kısa mesafe hava ulaşımı için son derece kritik olan heliport altyapısı da hazır. Bu yapı, bölgenin sadece sivil yolcu trafiğinde değil; acil sağlık hizmetleri, VIP transfer ve özel uçuşlar alanında da merkez konumuna gelmesini sağlayacaktır. Sonuç olarak tüm bu gelişmeler, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı sadece bir havalimanı değil, aynı zamanda bölgesel bir kalkınmanın merkezi haline getirecek ve bölgenin havacılık ekosistemini daha da zenginleştirecektir.”
8 ayda 3.6 milyon yolcuya ulaştı
Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerden kaynaklı dış hat sefer iptalleri ve iç hatlardaki geçici düşüşlere rağmen, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Ocak–Ekim 2025 döneminde dış hat yolcu sayısı, Şakirpaşa Havalimanı’nın bugüne kadarki en yüksek dış hat yolcu performansına göre %44 artış gösterdi. KZV Havalimanları Genel Müdür Yardımcısı Göksu Güney, bu güçlü tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“2024 yılının aynı dönemine baktığımızda Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda artan destinasyonlarla birlikte; toplam yolcuda %27’lik, iç hatta %23’lük, dış hatta ise %44’lük artış sağlanırken; uçuş trafiğinde toplamda %19, iç hatlarda %17 ve dış hatlarda %26 oranında büyüme kaydedildi. Düzenli artışın devam etmesiyle yıl sonunda 6 milyon yolcu hedefleniyor. Bu artış sadece bir istatistikten ibaret değil; bölge ekonomisine, istihdama turizme ve dış ticarete doğrudan yansıyan çok yönlü bir gelişmeyi temsil ediyor.