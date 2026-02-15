Çukurova'da 2026 tarım işçisi ücretleri belli oldu

Doğan, yaptığı açıklamada, 2026 yılı tarım işçi ücretlerinin, işçi ve işveren temsilcilerinin uzlaşısıyla imzalanan protokol kapsamında belirlendiğini açıkladı.

Doğan, 1 Şubat - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tarım işçilerinin günlük yevmiyesinin bin 385 TL olarak uygulanacağını belirterek, bu ücretin günlük 8 saat çalışma esasına göre hesaplandığını ve yüzde 10 aracı payı dahil olduğunu ifade etti.

İşin niteliğine göre farklı ücret uygulamalarının da karara bağlandığını söyleyen Doğan, "Paketleme işçiliğinde günlük ücret bin 275 TL olurken, budama işçiliği ücreti ise günlük yevmiyenin yüzde 12,5 fazlası olacak şekilde bin 560 TL'ye çıkarılmıştır" dedi.

Ücretlerin ilerleyen yıllarda enflasyon oranlarına göre güncelleneceğini de vurgulayan Doğan, "Protokolde, izleyen yıllarda ücretlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre her yıl eylül ayında güncelleneceği de hüküm altına alınmıştır. Böylece hem işçilerimizin alım gücünün korunması hem de üreticimizin öngörülebilir bir maliyet yapısına kavuşması hedeflenmiştir" şeklinde konuştu.

Tarımda sosyal dengenin önemine dikkat çeken Doğan, belirlenen ücretlerin hem üretici hem de tarım emekçileri açısından makul bir uzlaşının ürünü olduğunu ifade ederek, protokolün Çukurova genelinde uygulanacağını kaydetti.

Doğan, "Emeğin karşılığının adil biçimde verilmesi, üretimin sürdürülebilirliği ve çalışma barışının korunması için bu tür mutabakatları son derece önemsiyoruz. 2026 yılı ücretlerinin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.