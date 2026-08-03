Çukurova’da üretim ve yatırım atağı sürüyor
Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkawnı Şahin Bilgiç, Çukurova’da bu yıl tarımsal üretimin güçlü seyrettiğini belirtti.
ATB Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Bilgiç, ilkbaharda başlayan soğan, patates, sert çekirdekli meyveler, karpuz ve buğday hasadının büyük ölçüde tamamlandığını, ayçiçeği hasadının ise sürdüğünü söyledi. Önümüzdeki dönemde mısır, soya, pamuk ve narenciye hasatlarının başlayacağını belirten Bilgiç, Çukurova’nın yılın en yoğun üretim dönemine gireceğini ifade etti.
Karataş Su Ürünleri OTB’de çalışmalar başlıyor
Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi’nin altyapı ihalesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini açıklayan Bilgiç, yer tesliminin ardından çalışmaların kısa sürede başlayacağını söyledi.
Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi’nde seraların kurulmaya başladığını belirten Bilgiç, yıl sonuna kadar tamamlanan seralarda üretime geçilmesinin beklendiğini ifade etti. Adana Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin de önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesiyle kentin tarım ve ekonomisinde yeni bir ivme oluşacağını belirten Bilgiç, yatırımların üretim ve ihracat kapasitesini artıracağını söyledi.
Tarım yatırımlarının sürdürülebilirliği için nitelikli insan kaynağının da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç, TOBB Tarım Lisesi ile Çukurova Üniversitesi Karaisalı ve Yumurtalık Meslek Yüksekokullarıyla yürütülen iş birliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. İş dünyasının gelecekte ihtiyaç duyacağı mesleklerin bugünden belirlenmesi gerektiğini belirten Bilgiç, borsa üyelerinden ihtiyaç duydukları meslek alanlarını Adana Ticaret Borsası’na bildirmelerini istedi.
ADANA