Çukurova’da üretim ve yatırım atağı sürüyor

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ATB Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Bilgiç, ilkbaharda başlayan soğan, pa­tates, sert çekirdekli meyveler, karpuz ve buğday hasadının bü­yük ölçüde tamamlandığını, ay­çiçeği hasadının ise sürdüğünü söyledi. Önümüzdeki dönemde mısır, soya, pamuk ve narenciye hasatlarının başlayacağını belir­ten Bilgiç, Çukurova’nın yılın en yoğun üretim dönemine girece­ğini ifade etti.

Karataş Su Ürünleri OTB’de çalışmalar başlıyor

Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi’nin altyapı ihale­sinin Tarım ve Orman Bakanlı­ğı tarafından gerçekleştirildiğini açıklayan Bilgiç, yer tesliminin ardından çalışmaların kısa süre­de başlayacağını söyledi.

Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi’nde seraların kurulmaya başladığını belirten Bilgiç, yıl so­nuna kadar tamamlanan seralar­da üretime geçilmesinin beklen­diğini ifade etti. Adana Gıda İhti­sas Organize Sanayi Bölgesi’nin de önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesiyle kentin tarım ve eko­nomisinde yeni bir ivme oluşa­cağını belirten Bilgiç, yatırımla­rın üretim ve ihracat kapasitesi­ni artıracağını söyledi.

Tarım yatırımlarının sürdü­rülebilirliği için nitelikli insan kaynağının da güçlendirilme­si gerektiğini vurgulayan Bilgiç, TOBB Tarım Lisesi ile Çukuro­va Üniversitesi Karaisalı ve Yu­murtalık Meslek Yüksekokul­larıyla yürütülen iş birlikleri­ni geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. İş dünyasının gelecek­te ihtiyaç duyacağı mesleklerin bugünden belirlenmesi gerekti­ğini belirten Bilgiç, borsa üyele­rinden ihtiyaç duydukları mes­lek alanlarını Adana Ticaret Borsası’na bildirmelerini istedi.

ADANA