Çukurova'da yatırımın rotası ortak kalkınma olacak

Müstakil Sanayici ve İşadam­ları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Meh­met Sait Kayan, Mersin, Adana, Os­maniye ve Hatay’ın oluşturduğu Çu­kurova Havzası’nın il bazlı yaklaşım­larla değil, ortak ekonomik planlama anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini belirterek, bölge için sanayi, lojistik, tarım, yatırım ve ihracatı kapsayan bütüncül bir kalkınma stratejisi ha­zırlanmasını önerdi. Kayan, bölgenin sahip olduğu üretim altyapısı ve lojis­tik avantajların ancak ortak hareket edilmesi halinde daha yüksek katma değere dönüşebileceğini söyledi.

Çukurova Havzası’nın Türkiye’nin en önemli üretim ve dış ticaret mer­kezlerinden biri olabilecek potansi­yele sahip olduğunu ifade eden Kayan, Mersin’in liman ve lojistik gücü, Ada­na’nın sanayi altyapısı, Hatay’ın üre­tim kapasitesi ve Osmaniye’nin geli­şen organize sanayi bölgeleriyle bir­birini tamamlayan bir ekonomik yapı oluşturduğunu dile getirdi. Buna kar­şın kalkınma politikalarının çoğun­lukla il bazında ele alındığını belirten Kayan, bu yaklaşımın bölgenin ortak potansiyelinin tam anlamıyla değer­lendirilmesini engellediğini kaydetti.

Kayan, şehirlerin birbirinden ba­ğımsız hedeflerle ilerlemek yerine ortak ekonomik vizyon etrafında buluşmasının hem yatırımların ve­rimliliğini artıracağını hem de böl­genin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü yükselteceğini söyledi. Böl­genin geleceğinin yalnızca tek tek şehirlerin büyümesiyle değil, eko­nomik entegrasyonun güçlendiril­mesiyle şekilleneceğini ifade eden Kayan, “Mesele hangi şehrin öne çı­kacağı değil, şehirlerin sahip oldu­ğu üretim, yatırım, ticaret ve ihracat kapasitesinin ortak kalkınmaya na­sıl dönüştürüleceğidir” dedi.

“Yerel kapasite bölgesel güce dönüşmeli”

Bölgesel kalkınmanın temelinin güçlü firmalar ve güçlü şehirlerden geçtiğini belirten Kayan, işletmelerin üretim kapasitesi, ihracat performan­sı, finansmana erişim, teknoloji yatı­rımları ve kurumsallaşma alanlarında güçlenmesinin öncelikli hedef olması gerektiğini söyledi. Ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını vurgula­yan Kayan, şehirlerde oluşacak eko­nomik gücün Çukurova Havszası öl­çeğinde ortak bir büyüme modeline dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kayan’a göre güçlü firmalar güç­lü şehirleri, güçlü şehirler ise birlik­te hareket eden güçlü bir bölge eko­nomisini oluşturuyor. Bu nedenle yerelde elde edilen kazanımların or­tak projeler ve koordineli yatırımlar­la bölgesel sinerjiye dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kayan, üretim ve yatırım kararlarında havza ölçeğinde hareket edilmesinin kaynak kullanı­mında da verimlilik sağlayacağını di­le getirdi.

“Şehirler birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olmalı”

Çukurova’daki illerin birbirleriy­le yatırım yarışı içinde görülmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını söy­leyen Kayan, her ilin farklı alanlarda önemli avantajlara sahip olduğunu kaydetti. Mersin’in limanları ve lojis­tik altyapısı, Adana’nın sanayi üreti­mi, Hatay’ın dış ticaret deneyimi ve Osmaniye’nin gelişen sanayi bölgele­rinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu ifade eden Kayan, kalkınma modelinin de bu tamamlayıcılık an­layışı üzerine kurulması gerektiğini belirtti. Bölgenin sanayi alanları, or­ganize sanayi bölgeleri, liman bağlan­tıları, demiryolu ve karayolu hatları, enerji yatırımları, depolama altyapısı ve dış ticaret hedeflerinin birbirinden bağımsız planlanamayacağını dile ge­tiren Kayan, tüm bu başlıkların tek bir bölgesel kalkınma perspektifi içinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kayan, ortak bir kalkınma planı­nın yatırım kararlarının daha sağlık­lı alınmasını sağlayacağını, sanayi ve lojistik yatırımlarının birbirini des­tekleyen bir yapıda gelişmesine katkı sunacağını ifade etti. Özellikle liman­lar, organize sanayi bölgeleri, ulaşım koridorları ve üretim merkezleri ara­sında kurulacak güçlü entegrasyonun hem ihracat maliyetlerini düşürece­ğini hem de bölgenin uluslararası ya­tırımcılar açısından cazibesini artıra­cağını belirtti. Çukurova Havzası’nın yalnızca bölge ekonomisi açısından değil, Türkiye’nin üretim, ticaret ve ihracat hedefleri bakımından da stratejik öneme sahip olduğuna dik­kat çeken Kayan, ortak planlama an­layışının hayata geçirilmesi halinde bölgenin küresel değer zincirlerinde daha güçlü bir konuma yükselebile­ceğini söyledi. Kayan, şehirlerin bir­birini tüketen bir rekabet anlayışı ye­rine birbirinin kapasitesini büyüten bir iş birliği modeliyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, Çukurova Hav­zası için hazırlanacak ortak stratejik kalkınma planının hem bölge illerine hem de Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat kapasitesine uzun vadeli katkı sağlayacağını ifade etti.