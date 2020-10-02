Çukurova'nın iki şirketi satışta

02 Ekim 2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı ilandan ilkine göre, ihale yoluyla satışa çıkarılan Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ'a ait Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için öngörülen muhammen bedel 100 milyon TL olarak belirlendi.

Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Tarsus'ta 208,229 m2 alanlı iplik fabrikası ve arsası ve Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ ile İnterdepo Uluslararası Antrepo İşletmeciliği AŞ arasında akdedilen kira sözleşmesinden oluşuyor.

Aynı gazetede yer alan diğer ilana göre, satışa çıkarılan Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için öngörülen muhammen bedel ise 11 milyon TL olarak belirlendi.

Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün kapsamı; Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'nin sahibi olduğu; Adana Seyhan ilçesinde 10,071 m2 alanlı tarla nitelikli taşınmazdan oluşuyor.

Her iki ticari ve iktisadi bütünlüğün ihalesi 3 Kasım'da İstanbul'da yapılacak. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine katılamayacaklar.