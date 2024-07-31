Çukurova’nın yatırım üssü Tarsus OSB’de sanayi tesisleri yükseliyor

Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, Tarsus OSB’nin tüzel kişilik kazanmasının ardından, 530 hektar alan üzerinde kurulan acele kamulaştırma iş ve işlemlerine başlandığını ve büyük oranda kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Kamulaştırma işlemlerine eş zamanlı olarak gerek altyapı projelendirme gerekse altyapı yapım işine başlandıklarını ve altyapı işlerinin önemli ölçüde tamamlandıklarını aktaran Koçak, şimdiye kadar Tarsus OSB’de altyapı ile ilgili ihalelerin tamamına yakınının yapıldığını dile getirdi. Altyapı anlamında atık su, yağmur suyu yol terasman kazılarının da yapıldığını anlatan Koçak, 21 adet elektrik dağıtım merkezi inşaatı, 2 adet 5000 m3 su deposu inşaatı, 11 km terfi hattı yapımı, satih kaplama, parsel bağlantıları ve kullanma suyu dağıtım şebekesi, elektrik dağıtım şebekesi ve altyapısal anlamda diğer tüm parsel bağlantıları ile ilgili çalışmaların tamamlandığı bilgisini verdi. Ayrıca OSB’de içme suyu hizmeti ile ilgili içme su arıtma tesisi yatırımına başlandığını duyuran Koçak, Eylül 2024’te devreye alınması planlandığını dile getirdi.

OSB’de sanayi parseli arsa ön tahsisinin yüzde 90 oranında tamamlandığını söyleyen Ruhi Koçak, şimdiye kadar yaklaşık 150 katılımcıya arsa ön tahsisi yapıldığından söz etti. Koçak, OSB’de kamulaştırması biten ve kısmi parselasyonu tamamlanan alanlarda tahsis yapılan yaklaşık 50 katılımcı tarafından kuracakları tesise ilişkin inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı. Bazı katılımcıların da üretime geçme aşamasında olduğunu kaydeden Koçak, “OSB’de katılımcılar kurulacak tesislere ilişkin inşaat faaliyetlerinin tamamlanması halinde doğrudan 15 bin kişi, dolaylı olarak ise 5 bin kişi istihdam edilmesi ön görülüyor” dedi. Bunların yanı sıra 530 hektar büyüklükteki mevcut alana ek olarak yaklaşık 320 hektar alan için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na genişleme alanı başvurusu yapıldığı bilgisini veren Koçak, kamu yararı kararı alınarak, iş işlemlerin gerekli mevzuat ve prosedürler çerçevesinde devam ettiğini ifade etti.

“Üretimde verimliliğin artması sağlanacak”

Ruhi Koçak, Tarsus OSB’de, sanayinin disipline edilmesi, şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunması, birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dâhilinde üretim yapmalarıyla üretimde verimliliğin artmasının sağlanacağına dikkat çekti. Koçak, Tarsus OSB’nin, sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, sağlıklı, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, bölgelerin devlet gözetiminde kendi organlarınca yönetiminin sağlanması amacıyla kurulduğunun altını çizdi. Konumu itibariyle Tarsus OSB’nin hem ülke hem de dünya çapındaki firmalar hem de küçük ve orta ölçekteki işletmeler ile sanayiciler açısından tercih sebebi haline geldiğini ifade etti.

“Çukurova’nın yatırım üssü haline gelmeye aday bir OSB”

Koçak ayrıca, Tarsus OSB’nin bu özellikleri yanı sıra Mersin’in uygun iklim şartları, yatırıma uygun arazi varlığı, kara, hava, deniz ve demiryolu ağında oluşu ile ulaşım imkânlarının varlığı, arazi yapısı, alt yapının yeterliliği, nitelikli iş gücü varlığı ve nüfus yoğunluğunun sağladığı iş kolu imkânları ile yatırımcılar için cazibe merkezi konumunda yer aldığını, Çukurova’nın yatırım üssü haline gelmeye aday bir OSB olduğuna dikkat çekti. Katma değer üretip ekonomik kalkınmada pay sahibi olurken, çevreci yaklaşımlardan uzaklaşılmaması gerektiğini vurgulayan Koçak, entegre yönetim sistemi ve enerji yönetim sisteminin temel politikasının çevreye ve insana saygılı, evrensel kalite standartlarında ürünler üreterek memnuniyeti arttırmak olduğunu kaydetti.