Çukurova’nın yükselen ekonomisi sürdürülebilir tarım ve yeşil sanayi ile geleceğe yürüyor
Sanayi, tarım, lojistik ve turizmi aynı potada buluşturan ender kentler arasında yer alan Tarsus; Çukurova Uluslararası Havalimanı ile global pazarlara açılmasının yanı sıra Agropark sayesinde tarımda inovatif çözümler üretiyor. Ayrıca OSB’lerindeki yeşil sanayi hamlesiyle bölgesel kalkınmada öncü rol oynayan kent, günümüzde Çukurova’nın yükselen ekonomileri arasında olmayı başardı.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT/DÜNYA Gazetesi
Mersin Bölge Temsilcisi
Zengin kültür mirasıyla inanç turizminin de merkezleri arasında sayılan kadim şehir Tarsus; tarihi mirası ve zengin mutfağıyla bacasız sanayi turizmde kayda değer bir potansiyeli elinde bulunduruyor. Bununla beraber sadece bir turizm şehri olan Tarsus, tarım, sanayi ve lojistikteki potansiyel dinamiklerini harekete geçirerek, yalnızca Çukurova’nın değil, Türkiye’nin de en parlak yükselen yıldızlarından biri olarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor.
Adana ile Mersin arasında, Tarsus’un kalbinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgenin kaderini değiştiren yatırımlar arasında ilk sırada geliyor. 11 Ağustos 2024’te kapılarını açan havalimanı, sadece bir yıl içinde 40 bin uçuşa ev sahipliği yaparak 6 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.
Bugün 14 ülkeye 23 noktadan direkt uçuş ağına sahip olan havalimanı, yalnızca Tarsus’a değil; Adana ve Mersin’in yanı sıra Hatay, Osmaniye, Niğde, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi çevre illere de hizmet sunuyor. Turizm ve iş dünyası için yeni bir buluşma noktası haline gelen bu stratejik merkez, Tarsus’un lojistik avantajını katlayarak artırıyor. KZV Havalimanları Genel Müdür Yardımcısı Göksu Güney’in belirttiği gibi, iç hatlarda İstanbul’dan Van’a, dış hatlarda Berlin’den Moskova’ya kadar uzanan bu geniş uçuş ağı, Tarsus’u bir anda uluslararası sahnenin önemli bir oyuncusu haline getirdi.
Tarımda yenilik ve katma değerin merkezi oldu
Tarsus, yalnızca tarihiyle değil, tarımdaki öncü rolüyle de dikkat çekiyor. Türkiye’nin tarım ve gıda alanındaki ilk ve tek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mersin Agropark, kentin vizyonunu geleceğe taşıyor. Alifakı ve Reşadiye’de yaklaşık 800 dekarlık arazide kurulan bu merkez, tarımın artık klasik yöntemlerle değil, teknoloji ve Ar-Ge ile güçlendirileceğini gösteriyor. Bugün ofislerde yüzde 90, arazide yüzde 76 doluluk oranına ulaşan Agropark, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yakında devreye alınacak kümeleme ve UR-GE projeleriyle Tarsus, ‘akıllı tarım’ın da öncüsü olacak.
Sanayide yeni ufuklar
Sanayi yatırımlarında da Tarsus’un adını sıkça duyuyoruz. Mersin’in sanayi gücünü temsil eden ve kentin en önemli üretim ile istihdam merkezlerinden biri olan Mersin Organize Sanayi Bölgesi (MOSB), yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana her yıl üretim ve istihdam odaklı büyüme stratejisini sürdüren MOSB, 4., 5. ve 6. bölgelerin de devreye girmesiyle kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 5 bin 200 dönümlük dev alanında yüzde 99 doluluk oranına ulaşarak yatırımcının güvenini kazandı. Yalnızca 23 dönümlük tek bir parselin boş kalması, bölgeye olan yoğun ilgiyi net şekilde gösteriyor. Artan talepler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla genişleme sürecine giren OSB, yüzde 50 büyüme hedefiyle hem mevcut yatırımcıların kapasite artışına hem de yeni girişimlere alan açacak. Bu gelişme, Tarsus’u sadece Çukurova’nın değil, Türkiye’nin en önemli üretim üslerinden biri haline getirecek. Öte yandan TÜİOSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla “Gıda İhtisas ve Karma OSB” kimliğine kavuşarak tarihi bir dönüşüm yaşadı. Artık yalnızca tarımsal üretim değil, Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun sürdürülebilir üretim yapacak tüm sektörlere ev sahipliği yapacak. Bu vizyon Tarsus’u ‘yeşil sanayi’nin merkezi konumuna taşıyor.
Bütün bu büyümenin yanında Tarsus, doğal kaynaklarını da koruma mücadelesi veriyor. Çukurova’da tarımsal sulamada yaşanan yüzde 51’lik kayıp, geleceğe dair endişeleri artırıyor. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke’nin vurguladığı gibi; kapalı basınçlı sulama sistemine geçiş ertelenemez bir zorunluluk. Bu noktada alternatif ürünler de önem kazanıyor. Su ve gübre istemeyen dikenli incir (hint inciri), artan sıcaklık ve su kıtlığına karşı bölge için stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor. Tarsus’un sürdürülebilir tarımda yeni modeller geliştirmesi, gelecekteki en büyük güvencelerden biri olacak.
Tarih, kültür ve gastronomi başkenti
Tarsus’u yalnızca yatırımlar ve sanayi üzerinden anlatmak eksik kalır. Burası, Roma’dan Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar uzanan 10 bin yıllık geçmişiyle bir medeniyetler mozaiği. Aziz Paul’un doğduğu şehir de olan Tarsus, Saint Paul Kilisesi’nden Kleopatra Kapısı’na kadar uzanan tarihi dokusuyla dünyanın en değerli kültürel miras merkezlerinden biri. Üstelik Tarsus, gastronomisiyle de benzersiz bir cazibe sunuyor. Humusu, cezeryesi, kerebiçi, tantunisi ve yöresel yemekleriyle şehrin mutfağı, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Yeni açılan havalimanı sayesinde Tarsus’un gastronomi turizminin kısa sürede uluslararası boyuta taşınması bekleniyor.
Öte yandan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak’ın sözleriyle, “Tarsus, sanayiden eğitime, tarımdan turizme kadar çok farklı bir noktaya geldi. Ama bu ivmeyi sürdürebilmemiz için altyapı ve konut sorununu acilen çözmemiz şart.” Bu açıklama, kentin hızla büyüyen potansiyelinin yanında sosyal yaşam kalitesini artıracak yatırımların da ne kadar elzem olduğunu ortaya koyuyor. Modern konut projeleri, ulaşım ağlarının geliştirilmesi ve şehir içi altyapının güçlendirilmesi, Tarsus’un gelişim hikâyesinin en önemli tamamlayıcı parçaları olacak.
Rakamlarla Tarsus:
Yüzölçümü: 2026 kilometre kare
Nüfusu: 350 bin 732
Sahil şeridi: 9 kilometre
Raylı sistem ulaşımı: 72 kilometre
Okul: 230
Üniversite: 2
Ormanlık Alan: 556 bin 847 dekar
Tarihi Alanlar: 529
Sit Alanlar: 91
2022 TÜİK verilerine göre Tarsus’un tarım alanı: 1 milyon 8 bin 961 dekar ile Mersin’in yüzde 30’unu; Türkiye’nin ise yüzde 0.43’ünü meydana getiriyor.