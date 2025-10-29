Çukurova’nın yükselen ekonomisi sürdürülebilir tarım ve yeşil sanayi ile geleceğe yürüyor

Fahriye KUTLAY ŞENYURT/DÜNYA Gazetesi

Mersin Bölge Temsilcisi

Zengin kültür mirasıyla inanç turizminin de merkezleri arasında sayılan kadim şe­hir Tarsus; tarihi mirası ve zengin mutfağıyla bacasız sanayi turizm­de kayda değer bir potansiyeli elin­de bulunduruyor. Bununla beraber sadece bir turizm şehri olan Tar­sus, tarım, sanayi ve lojistikteki po­tansiyel dinamiklerini harekete geçirerek, yalnızca Çukurova’nın değil, Türkiye’nin de en parlak yük­selen yıldızlarından biri olarak ge­leceğe emin adımlarla ilerliyor.

Adana ile Mersin arasında, Tar­sus’un kalbinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgenin kaderini değiştiren yatırımlar ara­sında ilk sırada geliyor. 11 Ağustos 2024’te kapılarını açan havalima­nı, sadece bir yıl içinde 40 bin uçu­şa ev sahipliği yaparak 6 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.

Bugün 14 ülkeye 23 noktadan direkt uçuş ağına sahip olan ha­valimanı, yalnızca Tarsus’a değil; Adana ve Mersin’in yanı sıra Ha­tay, Osmaniye, Niğde, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi çevre ille­re de hizmet sunuyor. Turizm ve iş dünyası için yeni bir buluşma nok­tası haline gelen bu stratejik mer­kez, Tarsus’un lojistik avantajını katlayarak artırıyor. KZV Havali­manları Genel Müdür Yardımcı­sı Göksu Güney’in belirttiği gibi, iç hatlarda İstanbul’dan Van’a, dış hatlarda Berlin’den Moskova’ya kadar uzanan bu geniş uçuş ağı, Tarsus’u bir anda uluslararası sah­nenin önemli bir oyuncusu haline getirdi.

Tarımda yenilik ve katma değerin merkezi oldu

Tarsus, yalnızca tarihiyle değil, tarımdaki öncü rolüyle de dikkat çekiyor. Türkiye’nin tarım ve gıda alanındaki ilk ve tek Teknoloji Ge­liştirme Bölgesi Mersin Agropark, kentin vizyonunu geleceğe taşı­yor. Alifakı ve Reşadiye’de yakla­şık 800 dekarlık arazide kurulan bu merkez, tarımın artık klasik yön­temlerle değil, teknoloji ve Ar-Ge ile güçlendirileceğini gösteriyor. Bugün ofislerde yüzde 90, arazide yüzde 76 doluluk oranına ulaşan Agropark, hem yerli hem de yaban­cı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yakında devreye alınacak kümele­me ve UR-GE projeleriyle Tarsus, ‘akıllı tarım’ın da öncüsü olacak.

Sanayide yeni ufuklar

Sanayi yatırımlarında da Tar­sus’un adını sıkça duyuyoruz. Mersin’in sanayi gücünü temsil eden ve kentin en önemli üretim ile istihdam merkezlerinden bi­ri olan Mersin Organize Sanayi Bölgesi (MOSB), yatırımlarla bü­yümeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana her yıl üretim ve istihdam odaklı büyüme strate­jisini sürdüren MOSB, 4., 5. ve 6. bölgelerin de devreye girmesiy­le kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor. Tarsus Organize Sa­nayi Bölgesi, 5 bin 200 dönüm­lük dev alanında yüzde 99 dolu­luk oranına ulaşarak yatırımcı­nın güvenini kazandı. Yalnızca 23 dönümlük tek bir parselin boş kalması, bölgeye olan yoğun ilgiyi net şekilde gösteriyor. Artan ta­lepler üzerine Sanayi ve Tekno­loji Bakanlığı’nın onayıyla geniş­leme sürecine giren OSB, yüzde 50 büyüme hedefiyle hem mev­cut yatırımcıların kapasite artı­şına hem de yeni girişimlere alan açacak. Bu gelişme, Tarsus’u sa­dece Çukurova’nın değil, Türki­ye’nin en önemli üretim üslerin­den biri haline getirecek. Öte yan­dan TÜİOSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla “Gıda İhtisas ve Karma OSB” kimliğine kavu­şarak tarihi bir dönüşüm yaşadı. Artık yalnızca tarımsal üretim değil, Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun sürdürülebi­lir üretim yapacak tüm sektörle­re ev sahipliği yapacak. Bu vizyon Tarsus’u ‘yeşil sanayi’nin merke­zi konumuna taşıyor.

Bütün bu büyümenin yanın­da Tarsus, doğal kaynaklarını da koruma mücadelesi veriyor. Çu­kurova’da tarımsal sulamada ya­şanan yüzde 51’lik kayıp, geleceğe dair endişeleri artırıyor. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke’nin vurguladığı gibi; kapa­lı basınçlı sulama sistemine ge­çiş ertelenemez bir zorunluluk. Bu noktada alternatif ürünler de önem kazanıyor. Su ve gübre is­temeyen dikenli incir (hint inci­ri), artan sıcaklık ve su kıtlığına karşı bölge için stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor. Tarsus’un sür­dürülebilir tarımda yeni model­ler geliştirmesi, gelecekteki en büyük güvencelerden biri olacak.

Tarih, kültür ve gastronomi başkenti

Tarsus’u yalnızca yatırımlar ve sanayi üzerinden anlatmak eksik kalır. Burası, Roma’dan Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar uzanan 10 bin yıllık geçmişiyle bir medeniyetler mozaiği. Aziz Paul’un doğduğu şehir de olan Tarsus, Saint Paul Kilisesi’nden Kleopatra Kapısı’na kadar uzanan tarihi dokusuyla dünyanın en değerli kültürel miras merkezlerinden biri. Üstelik Tarsus, gastronomisiyle de benzersiz bir cazibe sunuyor. Humusu, cezeryesi, kerebiçi, tantunisi ve yöresel yemekleriyle şehrin mutfağı, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Yeni açılan havalimanı sayesinde Tarsus’un gastronomi turizminin kısa sürede uluslararası boyuta taşınması bekleniyor.

Öte yandan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak’ın sözleriyle, “Tarsus, sanayiden eğitime, tarımdan turizme kadar çok farklı bir noktaya geldi. Ama bu ivmeyi sürdürebilmemiz için altyapı ve konut sorununu acilen çözmemiz şart.” Bu açıklama, kentin hızla büyüyen potansiyelinin yanında sosyal yaşam kalitesini artıracak yatırımların da ne kadar elzem olduğunu ortaya koyuyor. Modern konut projeleri, ulaşım ağlarının geliştirilmesi ve şehir içi altyapının güçlendirilmesi, Tarsus’un gelişim hikâyesinin en önemli tamamlayıcı parçaları olacak.

Rakamlarla Tarsus:

Yüzölçümü: 2026 kilometre kare

Nüfusu: 350 bin 732

Sahil şeridi: 9 kilometre

Raylı sistem ulaşımı: 72 kilometre

Okul: 230

Üniversite: 2

Ormanlık Alan: 556 bin 847 dekar

Tarihi Alanlar: 529

Sit Alanlar: 91

2022 TÜİK verilerine göre Tarsus’un tarım alanı: 1 milyon 8 bin 961 dekar ile Mersin’in yüzde 30’unu; Türkiye’nin ise yüzde 0.43’ünü meydana getiriyor.