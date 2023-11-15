Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım'da Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım Cuma günü Almanya'da temaslarda bulunacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşecek Erdoğan-Scholz görüşmesinde "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nasıl önlenecek?" sorusu masaya yatırılacak. Erdoğan-Scholz görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklıklarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bu açıdan da oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 45 milyar dolardı. Bu yıl sonu hedefi ise 50 milyar doları aşmak.

İki liderin görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci de ele alınacak. AB-Türkiye göç anlaşması ile ilgili değerlendirme yapması da bekleniyor.