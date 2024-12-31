Cumhurbaşkanı Erdoğan: "888 bin üreticiye 360 milyar TL hazine faiz destekli kredi kullandırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 50 yapay zekâ, 60 havacılık ve uzay ile 10 zekâ gücü atölyesi kurduklarını belirtti.

Türksat 6A'nın üretimini tamamladıklarını aktaran Erdoğan, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verildiğini de belirtti.

Mal ihracatçılarına yönelik destek

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmeye 32,8 milyar lira kredi kullandırıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdamın önünü açacak olan Yeni GAP Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık. Mal ihracatçılarımıza yönelik destek bütçemizi 17,6 milyar liraya çıkardık.

Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla hanemize ulaştık. İhtiyaçları yerinde gözlemledik, ailelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturduk.

Milli otomobilimiz Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Toggumuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz."

"Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik"

Erdoğan, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'ni tamamladıklarını hatırlatarak, kırsal kalkınmayı 6 milyar TL'lik hibeyle desteklerini söyledi:

Ayderimizin eşsiz doğal güzelliklerini muhafaza etmek için devreye aldığımız Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'ni tamamladık. 81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk.

Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik. 42 ilimizde bulunan kırsal kalkınma hibe programımız IPARD'ı 81 vilayetimize yaydık."

"643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Merkezi Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi'yle yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik. Bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 384 projeye 1,8 milyar TL finansman sunduk. 97 ülkenin katılımıyla 142 askeri tatbikat gerçekleştirdik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylece tarımsal üreticilere yönelik 76 milyar TL faiz desteği sağlamış olduk."

"46,5 milyar liralık kaynağı vatandaşlarımıza aktardık"

Türkiye Aile Destek Programımız ile 46,5 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlara aktardıklarını ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1'inci reaktör türbin tesisi montajını tamamladık. Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokmakta kararlıyız.

Türkiye Aile Destek Programımız ile 46,5 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık.

Bölgemizin ihracatında çarpan etkisi yapacak, Adana'mız ve Mersinimiz ile Akdeniz Bölgemizin tamamının kalkınmasına katkı sunacak Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştirdik.

FETÖ'ye karşı 4 bin 902, terör örgütü DEAŞ'a karşı 1399 operasyon icra ettik."