Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li CEO’larla New York’ta bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya’nın ev sahipliğinde önde gelen Amerikan şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkevi’nde düzenlenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra Coca-Cola CEO’su James Quincey, Patagonia CEO’su Ryan Gellert, NBA Başkanı Adam Silver, FedEx CEO’su Raj Subramaniam, GE Healthcare International CEO’su Elie Chaillot, Franklin Templeton CEO’su Jenny Johnson, Novonesis CEO’su Ester Baiget ile Amazon, Google, Goldman Sachs ve Mastercard gibi küresel şirketlerden yöneticiler katıldı.

Görüşmelerde finans, enerji, savunma, havacılık, teknoloji, sağlık ve lojistik gibi sektörlerde iş birliği fırsatları ele alındı. Taraflar, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini yineledi. Hamdi Ulukaya, Türkiye’nin Amerikan şirketleri için Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’ya açılan stratejik bir merkez olduğunu vurgularken, ticari engellerin azaltılması ve düzenleyici şeffaflığın artırılması çağrısında bulundu.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde gerçekleşti. Washington’daki zirvede savunma ve havacılık alanlarında önemli anlaşmaların gündeme gelmesi bekleniyor.