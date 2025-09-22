Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li yatırımcılara seslendi: "100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşan Erdoğan, "ABD ile Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Ayrıca Erdoğan, ABD ile savunma sanayi alanındaki engellerin bir an evvel kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar ise şunlar:
* Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor.
* (ABD ile) Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım.
* Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz.
* ABD ile Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.
* ABD ile Enerji, siber, uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki ivmenin hızlanmasını bekliyoruz.
* Güçlü lojistik altyapımız, modern limanlarımız, gelişmiş kara ve demiryolu ağımız Türkiye'yi yatırımcılar için stratejik bir merkez haline getiriyor.