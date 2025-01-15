Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Enflasyonla mücadeleyi arz yönlü politikalarla destekleyeceğiz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu.

2025 senesinde enflasyon hedeflerini tutturma konusunda umutlu olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda ve konut gibi alanlarla arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça elimiz rahatlayacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

* Türkiye'de 168 siyasi partiler arasında 11 milyonu geçen üye sayısıyla zirvedeki Ak Parti yerini koruyor. Ana muhalefer partisine attığımız fark 9,5 milyon üyedir.

* Ak Parti olarak üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz.

* Milletin rotasından ayrılmadık. Bu sevdayı kıskananlar oldu, oluyor. Rabbim nazarlardan saklasın. Birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin.

Enflasyona değindi

* Yılın ilk günlerinde ekonomiyle ilgili de güzel haberler aldık. İhracatta 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Savunma sanayi 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı. Turizmde de inşaallah yüzümüzü güldüren bir tabloyla karşılaşacağız.

* İşsizlik oranı tek hanelerde. Son 1 yılda 986 bin kişilik istihdam oluşturduk. Bunlar hem sevindirici hem de umut verici gelişmeler.

* Bölgedeki sıcak çatışmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliğe rağmen bu başarı takdire şayan.

* En büyük baş ağrımız olan enflasyonla ilgili artık düşüşün başladığını görüyoruz. Haziran ayında girdiğimiz dezenflasyon süreci devam ediyor.

* Mal kalemlerinde enflasyon düşüşü daha belirgin. Ancak hizmetler ksımında atalet yüksek seyrediyor.

* Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda ve konut gibi alanlarla arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça elimiz rahatlayacak.

* 2025 senesinde enflasyon hedeflerini tutturma konusunda umutluyuz. Enflasyon düştükçe alım gücü de artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Bunun için biraz daha sabredeğiz. 85 milyon olarak hepimiz kazanacağız.

"IMF'ye kapıları kapadık"

* 22 yıla küresel krizler dahil alnımızın akıyla geldik. 2008 krizinde herkes 'yandık bittik' havasındayken biz 'bu kriz Türkiye'yi teğet geçecek' dedik ve haklı çıktık.

* IMF'yi borcun ödenmesinden tek haneli enflasyon oranlarına kadar imkansız görünen pek çok ekonomik başarıya imza attık. Kendileri kapımızı çaldı. Ama biz hayır dedik, biz artık sizden borç almıyoruz. Böylece IMF'ye kapıyı kapadık.

* Türkiye emin ve ehil kadroların yönetiminde güven içindedir.

* Türkiye Cumhur İttifakı'nın mihmardanlığında menzile mutlaka varacaktır.

* İlgili arkadaşlarımıza, bölücü örgütün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların yürütülmesi talimatını verdik.

Suriye konusunda açıklamalar

* 2024 kritik hadiselerin yaşandığı bir yıl oldu. Baas Rejimi'nin sona ermesi muhteşem bir gelişmeydi. Suriye halkı, Esed'ten ve Baas Rejimi'nden sonunda kurtuldu.

* Tüm kesimleriyle Suriye halkı hasretini çektiği özgürlüğe kavuşmuştur.

* (Muhalefete) Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Sen o işlerden anlamazsın. O iş bizim işimiz.

* (Muhalefete) 10 Navigasyon haritası vermek lazım. Suriye'ye nereden nasıl gidiliyor öğrensinler.

* (Suriye) Yüzlerce yıllık kardeşlik bağlarımızın ve 911 kilometrelik sınırımızın olduğu komşu bir ülkeye, biz Batılıların baktığı zaviyeden bakamayız.

YPG'yle ilgili konuştu

* Herkes bölgeden elini çeksin. Biz Suriyeli kardeşlerimizle beraber, DEAŞ'ın da YPG'nin de diğer terör örgütlerinin de kafasını kısa sürede ezeriz"

* Suriye'nin doğal kaynaklarını da gasbeden YPG terör örgütü şayet kendini feshedip silah bırakmazsa yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır.