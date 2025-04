Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden Kampanyası’nda destek tutarları artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e yüklenirken muhalefetin erken seçim çağrılarına karşılık bir kez daha 2028'i işaret etti, "AK Parti açısından seçim her gün seher vakti ile başlayan asla bitmeyecek olan bir imtihandır. Biz maraton koşucusuyuz" dedi.

Konuşmasında Yarısı Bizden Kampanyası'nda destek tutarlarının artırıldığı müjdesini de veren Erdoğan, "700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya. Yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Geçen hafta çarşamba günü 23 Nisan'ı kutladık. Sizlerle 1920'den bugüne Türkiye'nin istiklali için emek vermiş, ter dökmüş tüm vekiller adına şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra ilk meclisteki tüm vekilleri bu vesile ile rahmetle yad ediyorum.

27 Nisan Pazar günü ise milli iradeye yapılan hadsizliğin 18. sene-i devriyesiydi. 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık'ın 15 Temmuz'un başarısız olmasının gerisinde 27 Nisan gecesi aldığımız yürekli tavır vardır. AK Parti milletin kurduğu, büyüttüğü partidir. AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir.

Neyi eksik neyi yanlış yaptığımıza odaklanacağız

Kabahati asla millette aramayacak hep kendimize bakacağız. Neyi eksik neyi yanlış yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Milletimizle daha güçlü şekilde kucaklaşacağız. Allah korusun aksi takdirde Türk siyasi hayatında sayısız örneği olan mum gibi eriyip giden partilerden bir parti haline dönüşürüz.

Biz sürüklenen değil, inşa eden, kuran, yönlendiren taraftayız, hep öyle kalacağız. Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin işidir. Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan biri, daha önce de söylediğim gibi toksik muhalefet anlayışıdır.

CHP lideri Özgür Özel'e yönelik eleştiriler

Toplumun siyaset kurumuna güveninin artırılmasından en az iktidar partisi en az bizim kadar onlar da sorumlu ama CHP'nin başındaki zat FETÖ'cülerin üfürükleri ile siyaset yaptığını sanıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri demokrasi kahramanı ilan ediyor. Nezaket deseniz hak getire.

Nefesi 2028'e kadar yetecek mi?

Sayın Özel, aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. İnsan önce bir aynaya bakar. Kendini bir ölçer, tartar. Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Önceki genel başkan da cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz.

Şeffaf olacaklardı gördük ki bantçı olmuşlar

'İzahı olmayanın mizahı olur' diye meşhur bir söz var. CHP'de olup bitenleri başka türlü anlamlandırmak mümkün değil. Girdikleri her işte güya şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olmuşlar.

Seçim mesajı

AK Parti açısından seçim her gün seher vakti ile başlayan asla bitmeyecek olan bir imtihandır. Biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Sizlerden günün her saati sokakta, iş yerlerinde, evlerde, insanın bulunduğu her yerde AK Parti'nin rüzgarını hissettirmenizi bekliyorum.

İBB'ye yönelik soruşturmalar

Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın partisi kimliği olmaz. İster İstanbul'da ister başka yerde olsun ortada bir deli dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Her kim haramilik yapıyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur.

İstanbul için yüreğimiz ağzımıza geliyor

Son İstanbul depremi ile önemi bir kez daha idrak edilen kentsel dönüşüm konusunda hazırlık içindeyiz. Deprem bölgesinde 2 yılda 201 bin konutu teslim ederek yıl sonuna kadar da 453 bin konutu bitirmeyi planlayarak bu konudaki rüştümüzü ispatladık. İş yapmak yerine şov yapanlar yüzünden her depremde İstanbul için yüreğimiz ağzımıza geliyor.

İstanbul'da 50 bin sosyal konutla ilgili çalışmalar sürüyor. Konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. 200 bin kişi, deprem riskinden kurtarılıp, güvenli barınma imkanına kavuşacak.

Yarısı Bizden Kampanyası'nda destek tutarlarını artırıyoruz

Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık.

Yarısı Bizden Kampanyası'ndan destek tutarlarımızı artırıyoruz. 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya çıkarıyoruz. Taşınma desteğimizi 120 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz.

Toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarıyoruz.

İş yerleri için 350 bin lira olan hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 350 bin liradan 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz.