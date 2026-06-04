Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikayla ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye'nin Nijer'in kalkınma sürecine destek vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan; savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

• Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Tihani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ve konuk heyetin iş çevrelerimizle yapacakları temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

• Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz, bugün Sayın Tihani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.

"İlişkilerimizi etraflıca değerlendirdik"

• Bugünkü görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle savunma, özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik.

• Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve Ticari Ortak Komitesi'nin tesisinde mutabık kaldık. Biraz önce şahit olduğumuz üzere çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor.

"Eğitim alanındaki iş birliğimizin seyrinden memnunuz"

• Dostluk Hastanesi ve dostluk okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Çok önem verdiğimiz eğitim alanındaki iş birliğimizin seyrinden memnunuz.

• Türkiye Maarif Vakfımız başkent Niamey'de 12 okulla toplam 1700'ü aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 300'ü Türkiye Burslarıyla olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yükseköğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor.

• Az önce Yükseköğretim Kurumumuz ile muadil Nijerli kuruluş arasında iş birliğine dönük mutabakat metni imzalandı. İnşallah tüm bu alanlarda Nijer'le iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

• Değerli basın mensupları, her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil; güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli iş birlikleri olarak görüyoruz.

• Kıtanın, bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tihani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz.

"Görüşmelerin neticelerini yakında alacağımıza inanıyorum"

• Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızda yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken aziz kardeşim Tihani'ye ülkemizi ziyaretleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyor, buradan dost ve kardeş Nijer halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanına bırakıyorum.