Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akıncı TİHA ile birlikte Türkiye, bu teknolojide en ileri 3 ülkeden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu’da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna nasıl suskun kalabilir?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır." ifadelerini kullandı.

"Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek."

“Milli SİHA’lar için pek çok ülke sırada bekliyor”

Milli SİHA'lar için daha pek çok ülke sırada beklediğini belirten Erdoğan, "Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı, yapılıyor." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Şimdi hedefimiz, kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirebilmektir. Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA'lara ilişkin, "İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olacağız." dedi.