Cumhurbaşkanı Erdoğan çeltik alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından sonra çeltik alım fiyatlarını açıkladı.



Buna göre, Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacak.

Fiyatlar; geçen yıl 55 randımanlı Baldo için 4.500, 60 randımanlı Osmancık için 3.600 ve 65 randımanlı Luna çeşidi için 3.200 liraydı.

"Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları aştı"

Konuşmasında ekonomiye dair mesajlar da veren Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır" dedi.

Orta Vadeli Program hedeflerine değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesini hedefliyoruz. Bu yılı yüzde 9 büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını tesis edeceğiz. Sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımlarını ve doğrudan yabancı yatırımları özendireceğiz."

"Bütçe açığı hedefimizi yakalayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program kapsamında, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli gerilemesini hedeflediklerini bildirdi. Erdoğan, "Bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında yüzde 3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız" dedi.

Afet için 345 milyon lira toplandı

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, son afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarın 345 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Özel sektöre afet planı çağrısı

Erdoğan, "Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aşı çağrısını yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum" ifadelerine de yer verdi.