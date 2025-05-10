Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalgalanmalara karşı başarılı bir sınav verdik

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derne­ği’nin (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu dün Ha­liç Kongre Merkezi’nde gerçek­leştirildi. Genel kurulda bir ko­nuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece ekonomide değil, uluslararası ilişkilerden siyasete ve toplum­sal hareketlere kadar geniş bir yelpazede riskler ve tehditlerin giderek artığını söyledi.

Her gün bir yenisi patlak veren krizlere aldırmadan soğukkanlı ve sabırlı bir şekilde yol aldıkla­rını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Son derece rasyonel bir ze­minde artısı ve eksisini hesap ederek kararlarımızı uyguluyo­ruz. Programın en önemli hedef­lerinden biri vatandaşımızı ha­yat pahalılığı derdinden temelli kurtarmaktır. Bu hedefe giden yolda son 2 yılda çok ciddi me­safe kat ettik. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor.”

"Kayıt dışı ile mücadelede kararlıyız"

Erdoğan, kayıt dışının uzun yıllardır Türkiye’nin kronik problemlerinin en üst sırasında yer aldığını vurgulayarak, “Kayıt dışılık her şeyden evvel haksız rekabettir. Kayıt dışıyla müca­deleden geri adım atamayız. Siz­den bu konuda bizlere destek ol­manızı bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 1,5 aydır yaşanan dalga­lanmalar karşısında başarılı bir sınav verdik. Programın şokla­ra, manipülatif saldırılara ve sa­botaj girişimlerine ne denli da­yanıklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Malum çevrele­rin operasyonu ellerinde patla­dı çünkü bu haftadan itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Küresel belirsizliklerin azalmasıyla birlikte Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasın­da pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız” ifadeleri­ni kullandı.

“Bunun adı ekonomik tetikçilik”

Erdoğan konuşmasında CHP’yi de eleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İmamoğ­lu protestolarında yaptığı ‘boy­kot’ çağrısına tepki gösteren Er­doğan, “Adı yolsuzlukla, sahte­cilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek için 85 milyo­nu hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ekonomik tetikçiliktir, jur­nalciliktir, ispiyonculuktur. Bi­zim CHP’lilerin birbirini jur­nallemesiyle hiçbir sıkıntımız olamaz. Ama Türkiye’nin jur­nallenmesine gözümüzü kapa­tamayız” ifadelerini kullandı.

CHP’nin normalleşmesi ge­rektiğini belirten Erdoğan, “Sa­yın Genel Başkan’ın artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulup kendisini toparlaması gerekiyor. Muhalefet aktörlerini sükunete, sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. Tür­kiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var” dedi.

"İşletmeler için 111 milyar liralık imkan var"

Yatırım, üretim, ihracat, is­tihdamla birlikte kaliteli büyü­me ilkelerine bağlılıklarını ko­ruduklarını ifade eden Cumhur­başkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Çiftçimizin kullandığı kre­dilerde ortalama her on lira­lık finansman giderinin 7 lira­sını biz ödüyoruz. Esnafımızın ve ihracatçımızın kredilerinde de finansman giderinin yarısı­nı biz karşılıyoruz. KOBİ’leri­miz için 15 farklı hazine destek­li kefalet paketi yürürlükte. Bu­rada 111 milyar liralık bir imkan var. Mart ayında bunun 50 mil­yar lirasını devreye aldık ve ön­celikli olarak ihracatçı firmala­rımıza yönlendirdik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Yatırım Taah­hütlü Avans Kredisi Programını hayata geçirmiştik. Bu doğrul­tuda 284 stratejik ürün belirle­miş, toplamda 300 milyar liralık kaynak ayırmıştık. Bu ürünleri üretmek isteyen firmalarımı­za, piyasa finansman maliyeti­nin üçte biri oranında son dere­ce avantajlı yatırım kredisi su­nuyoruz.”

"Türkiye’yi koruyacağız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ABD'nin gümrük tarifelerinden en az derecede etkilenmek için görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi. Bolat, "Bu ticaret savaş­larında ABD ile makul ve yapıcı bir diyalog ve müzakere içinde­yiz. ABD'nin uygulayacağı yük­sek oranlı gümrük vergileri son­rası Asya ülkelerinden Türk pa­zarına hücum ederek yapılacak çalışmalardan ülkemizi koru­yacağız. Sanayimizin yanında­yız. Haksız, yasa dışı, kayıt dışı ithalata karşı bütün gücümüzle savaş veriyoruz. Kaçakçılara ve rüşvetçilere karşı büyük bir sa­vaş veriyoruz. Bir yandan da ih­racatı artırıyoruz" diye konuştu.

MÜSİAD’ın yeni başkanı Özdemir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanlığına MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı olan OPTİMAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir seçildi. Özdemir, MÜSİAD’ın 8’inci genel başkanı oldu. Yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Burhan Özdemir, Ahmet Doğan Alperen, Eyüp Uğur, Muhammed Selim Başdemir, Abdulkadir Çınar, Fahrettin Oylum, Yunus Kartal, Selim Sar, Cemal Özen, Hasan Engin Tuncer, Ayşe Akgül Can, Mahmut Sefa Çelik, Ahmet Karakaya, Fatih Altunbaş, Mehmet Hilmi Kağnıcı, Abdullah Bozatlı, Selçuk Kar, Osman Nuri Önügören ve Mağsum Usta.

Genel kurulda konuşan Burhan Özdemir, daha çok danışacak ve daha çok çalışacaklarını belirterek, “MÜSİAD’ı konfor için değil tamamıyla sorumluluk için seçtik. Bu yüzden inşallah yeni seçilen yönetim kurulumuzla birlikte bugünden itibaren daha çok dinleyecek, sizlere daha çok danışacak ve daha çok çalışacağız. Her bir üyemizi sürecin asil parçası kılacak, birlikte üretecek ve görevi birlikte yürüteceğiz” diye konuştu.