Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalgalanmalara karşı başarılı bir sınav verdik
MÜSİAD’ın 28. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1,5 aydır yaşanan dalgalanmalar karşısında başarılı bir sınav verdiklerini belirterek, “Programın şoklara, manipülatif saldırılara ve sabotaj girişimlerine ne denli dayanıklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece ekonomide değil, uluslararası ilişkilerden siyasete ve toplumsal hareketlere kadar geniş bir yelpazede riskler ve tehditlerin giderek artığını söyledi.
Her gün bir yenisi patlak veren krizlere aldırmadan soğukkanlı ve sabırlı bir şekilde yol aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
“Son derece rasyonel bir zeminde artısı ve eksisini hesap ederek kararlarımızı uyguluyoruz. Programın en önemli hedeflerinden biri vatandaşımızı hayat pahalılığı derdinden temelli kurtarmaktır. Bu hedefe giden yolda son 2 yılda çok ciddi mesafe kat ettik. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor.”
"Kayıt dışı ile mücadelede kararlıyız"
Erdoğan, kayıt dışının uzun yıllardır Türkiye’nin kronik problemlerinin en üst sırasında yer aldığını vurgulayarak, “Kayıt dışılık her şeyden evvel haksız rekabettir. Kayıt dışıyla mücadeleden geri adım atamayız. Sizden bu konuda bizlere destek olmanızı bekliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 1,5 aydır yaşanan dalgalanmalar karşısında başarılı bir sınav verdik. Programın şoklara, manipülatif saldırılara ve sabotaj girişimlerine ne denli dayanıklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Malum çevrelerin operasyonu ellerinde patladı çünkü bu haftadan itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Küresel belirsizliklerin azalmasıyla birlikte Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız” ifadelerini kullandı.
“Bunun adı ekonomik tetikçilik”
Erdoğan konuşmasında CHP’yi de eleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İmamoğlu protestolarında yaptığı ‘boykot’ çağrısına tepki gösteren Erdoğan, “Adı yolsuzlukla, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur. Bizim CHP’lilerin birbirini jurnallemesiyle hiçbir sıkıntımız olamaz. Ama Türkiye’nin jurnallenmesine gözümüzü kapatamayız” ifadelerini kullandı.
CHP’nin normalleşmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Sayın Genel Başkan’ın artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulup kendisini toparlaması gerekiyor. Muhalefet aktörlerini sükunete, sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var” dedi.
"İşletmeler için 111 milyar liralık imkan var"
Yatırım, üretim, ihracat, istihdamla birlikte kaliteli büyüme ilkelerine bağlılıklarını koruduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Çiftçimizin kullandığı kredilerde ortalama her on liralık finansman giderinin 7 lirasını biz ödüyoruz. Esnafımızın ve ihracatçımızın kredilerinde de finansman giderinin yarısını biz karşılıyoruz. KOBİ’lerimiz için 15 farklı hazine destekli kefalet paketi yürürlükte. Burada 111 milyar liralık bir imkan var. Mart ayında bunun 50 milyar lirasını devreye aldık ve öncelikli olarak ihracatçı firmalarımıza yönlendirdik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını hayata geçirmiştik. Bu doğrultuda 284 stratejik ürün belirlemiş, toplamda 300 milyar liralık kaynak ayırmıştık. Bu ürünleri üretmek isteyen firmalarımıza, piyasa finansman maliyetinin üçte biri oranında son derece avantajlı yatırım kredisi sunuyoruz.”
"Türkiye’yi koruyacağız"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ABD'nin gümrük tarifelerinden en az derecede etkilenmek için görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi. Bolat, "Bu ticaret savaşlarında ABD ile makul ve yapıcı bir diyalog ve müzakere içindeyiz. ABD'nin uygulayacağı yüksek oranlı gümrük vergileri sonrası Asya ülkelerinden Türk pazarına hücum ederek yapılacak çalışmalardan ülkemizi koruyacağız. Sanayimizin yanındayız. Haksız, yasa dışı, kayıt dışı ithalata karşı bütün gücümüzle savaş veriyoruz. Kaçakçılara ve rüşvetçilere karşı büyük bir savaş veriyoruz. Bir yandan da ihracatı artırıyoruz" diye konuştu.
MÜSİAD’ın yeni başkanı Özdemir
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanlığına MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı olan OPTİMAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir seçildi. Özdemir, MÜSİAD’ın 8’inci genel başkanı oldu. Yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:
Burhan Özdemir, Ahmet Doğan Alperen, Eyüp Uğur, Muhammed Selim Başdemir, Abdulkadir Çınar, Fahrettin Oylum, Yunus Kartal, Selim Sar, Cemal Özen, Hasan Engin Tuncer, Ayşe Akgül Can, Mahmut Sefa Çelik, Ahmet Karakaya, Fatih Altunbaş, Mehmet Hilmi Kağnıcı, Abdullah Bozatlı, Selçuk Kar, Osman Nuri Önügören ve Mağsum Usta.
Genel kurulda konuşan Burhan Özdemir, daha çok danışacak ve daha çok çalışacaklarını belirterek, “MÜSİAD’ı konfor için değil tamamıyla sorumluluk için seçtik. Bu yüzden inşallah yeni seçilen yönetim kurulumuzla birlikte bugünden itibaren daha çok dinleyecek, sizlere daha çok danışacak ve daha çok çalışacağız. Her bir üyemizi sürecin asil parçası kılacak, birlikte üretecek ve görevi birlikte yürüteceğiz” diye konuştu.