Erdoğan duyurdu: Emlak Katılım halka arz edilecek, üç katılım bankası birleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde katılım finans sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Emlak Katılım'ın yeniden yapılandırılmasına değinen Erdoğan, "Emlak Katılım organizasyonunu ruhuna uygun şekilde ihya etmiştik. Bu adım sonrası kurumumuz katılım finansın en dinamik noktasına geldi" dedi.

"Emlak Katılım halka arz edilecek"

Emlak Katılım'ın geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bankanın halka arz edilmesinin planlandığını belirterek, "Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde güçlü büyümeye milletimiz de ortak olacak" ifadelerini kullandı.

"3 katılım bankası birleşecek"

Katılım bankacılığı alanında yeni bir yapılanmanın da hayata geçirileceğini açıklayan Erdoğan, kamuya ait üç katılım bankasının tek çatı altında toplanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziraat Katılım, Halk Katılım ve Vakıf Katılım birleştirilecektir. Bu üç katılım bankası birleşerek büyük bir sinerji ortaya çıkaracaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için faydalı neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması için zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak görüyorum.

"Pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz"

İslam alemi olarak pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi devam ediyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkeleri değil tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven iklimi, savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle giderek daha da fazla tahrip ediliyor.

"Ekonomi alanında küresel kırılma yaşıyoruz"

Ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, sarsıntıların her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Endişe verici bir rakamı paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından yayınlanan rapor küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Şunu açık ve net ifade etmek durumundayım; ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız.

"Faiz varsa bereket olmaz"

Biliyorsunuz bizde 'bereket' diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan hocamızın tarifiyle helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın, haram bulaşan iki liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.

İslam iktisadı adalet, ahlak, erdem, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katlım finans tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir. Bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finansı, yeni bir küresel finans mimarının inşasına katkı sağlayabilecek güçlü bir yapı olarak görüyorum.

Emlak Katılım halka arz edilecek

Katılım finans sitemine güç katacak iki haberi paylaşmak isterim. Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarında biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile Emlak Katılım'a çevirmiş böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Emak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz.

"Üç katılım bankasını birleştireceğiz"

Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacak. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirilmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacak.