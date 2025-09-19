Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kooperatiflere 3 milyar liralık dev finansman desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kooperatifçiliğe yönelik yeni destek ve stratejileri içeren önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kooperatiflerin yerel kalkınmanın temel aktörleri olduğunu vurgulayarak, devletin kooperatifleri güçlendirmek için bir dizi mali ve mevzuat adımı atacağını açıkladı.

3 milyar TL’lik kredi desteği

Erdoğan, Kredi Garanti Fonu (KGF) bünyesinde oluşturulacak 100 milyon TL’lik fon aracılığıyla kooperatiflere toplam 3 milyar TL’ye kadar kredi imkânı sunulacağını duyurdu. Bu mekanizma ile kooperatiflerin kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Hibe ve diğer destekler artırıldı

Cumhurbaşkanı, 2020’den bu yana uygulanan destek programlarına işaret ederek, bugüne kadar 772 kooperatifin 826 projesine toplam 110,5 milyon TL hibe verildiğini hatırlattı.

Destek kalemlerinde geçen yıl iki kat artışa gidildiğini, bu yıl ise desteklerin 2,5 katına çıkarıldığını belirtti. Öne çıkan artışlar şunlar:

* Demirbaş alım desteği 400 bin TL → 1 milyon TL

* Sergi/fuar desteği 60 bin TL → 150 bin TL

* Nitelikli personel istihdam desteği (bir personel) yıllık 204 bin TL → 266 bin 400 TL

Kadın, genç ve engelli odaklı düzenlemeler

Erdoğan, kadın kooperatiflerine yönelik ilave kolaylıklar ve maliyet indirimleri yapılacağını; barkod ücretleri ve gıda analiz ücretlerinde indirimler sağlanacağını açıkladı.

Ayrıca e-ticaret pazar yerlerine ödenen komisyonların düşürülmesi için ilgili paydaşlarla iş birliği protokolleri hazırlanacağı duyuruldu.

Yüzde 80 engelli ve 18–24 yaş aralığındaki gençlerin istihdamını destekleyecek sosyal kooperatifçilik kanun taslağı üzerinde çalışmalara başlandığı belirtildi.

Yeni strateji: 2025–2029 Kooperatifçilik Eylem Planı

Cumhurbaşkanı, kooperatifçilik vizyonunu ileri taşıyacak 2025–2029 strateji ve eylem planının beş politika ekseni ve 23 faaliyet ile uygulamaya konacağını söyledi.

Plan; dijitalleşme, yeni kooperatif türleri, finansal kapasitenin artırılması ve mevzuat düzenlemelerini kapsayacak.

Başvuru sonuçları ve esneklik

2025 desteği için yapılan başvuruların sonuçlarının 22 Eylül’de açıklanacağı bildirildi.

Destek programından yararlanan kooperatiflerin tekrar başvuru yapamama kuralı ise 5 yıldan 4 yıla indirilecek; böylece başarılı kooperatifler daha erken yeniden destek başvurusunda bulunabilecek.

Erdoğan konuşmasında kooperatiflerin dünya genelindeki ağırlığına dikkat çekerek, uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye’nin daha ileri gitmesi gerektiğini de vurguladı.