Cumhurbaşkanı Erdoğan: En hızlı büyüyen ikinci ekonomi olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz." dedi.

"İstihdam son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı"

Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam ise son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı."