Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede yıl sonunu işaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir il kongresinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, enflasyonla mücadelede yıl sonuna doğru daha belirgin sonuçlar alınacağını söyledi.

Erdoğan, ekonomiyle ilgili mesajında "Son yıllarda ekonomik sıkıntılar vatandaşlarımızı zorlasa da enflasyonla mücadelede attığımız adımların sonuçlarını yıl sonunda daha net göreceğiz. Ekonomi programımız hedeflerine ulaştıkça, sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın refahını artıracak adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yoluna devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeyi sürdüreceğiz. İçeriden ve dışarıdan yapılan sabotajları, ihanetleri savuşturarak bugünlere geldik. Allah ömür verdikçe milletimizle birlikte Türkiye'nin dik duruşunu hep sürdüreceğiz" dedi.