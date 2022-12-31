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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İbadethane ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42 indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan bir indirim müjdesi daha verdi. Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada ibadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğalgaza yüzde 42,73 indirim uygulanacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 indirim uygulanacağını duyurdu.

"Doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük" ifadelerine yer verdi.

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