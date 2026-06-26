Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatçılara yeni desteği duyurdu: Reeskont kredisi limiti artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, ihracatçılara yönelik reeskont kredisi limitinin artırıldığını açıkladı. Erdoğan, "Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredisi limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Şimdi ise bu limiti 5 milyar liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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