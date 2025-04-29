Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da konuştu: Yeni ticaret hacmimiz 40 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da katıldığı Türkiye-İtalya İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar şu şekilde:

Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor.

"Ticaret hacmimizi 40 milyar dolara çıkaracağız"

Savunma sanayi ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısı 80 binin üzerine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Geri adım atmayacağız. İtalya özelinde baktığımızda ise tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretimizin Covid salgınından bu yana sürekli artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ticaret hacmimiz 2024 yılında neredeyse ikiye katlanarak 32 milyar doları aştı. Türk firmaları nasıl İtalya’yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye’yi Asya’ya Orta Doğu‘ya ve Afrika’ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler. Bugünkü zirvede sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik.

"Biz engelleri kaldırdık, geri kalanı iş dünyasında"

Karşılıklı yatırımların artırılması da bir diğer öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Bölgesinde ve dünyada cazibe merkezi haline gelen Türkiye’de mevcut 1500 İtalyan şirketine ilave daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz. Avrupa’da güvenlik ve savunma sektöründeki beklenen genişlemeden payımızı almak için ortak çalışmalarımızı artırmamızın menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin daha yüksek seviyelere ulaşması amacıyla firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyamızın bu noktada elini taşın altına koyması lazım. Biz engelleri kaldırdık kaldırmaya devam ediyoruz. Her zaman teşvik edici olduk olmayı da sürdüreceğiz. İş çevrelerimizden bizim açtığımız yollarda kararlılıkla ilerlemelerini arzu ediyoruz.

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline ulaşmasını Avrupa birliği ile gümrük birliğimizin değişen küresel ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi ihtiyacını hissediyoruz. Her iki taraf içinde fayda sağlayacak bir güncelleme İtalyan hükumetinin ve iş çevrelerinin desteğini bekliyoruz. İtalyan iş çevrelerini Avrupa birliği kurumları nezdinde bu konuyu gündeme getirmelerini iki tarafın da yararına olacağını düşünüyorum.