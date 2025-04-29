Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’ya gidiyor: Yeni hedefeler masada!

NAGİHAN KALSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. 4. Hükümetler Arası Zirve kapsamında bugün Roma’yı ziyaret edecek. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak, yeni ortak hedefler belirlenecek.

İkili ticarette yeni hedefler masada

Bir önceki zirve 5 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmişti. Zirvede 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için iki ülkenin çalışmalarını, karşılıklı ticareti ve ilgili pazarlara erişimi teşvik etmek ve kolaylaştırmak suretiyle gerçekleştirecekleri teyit edilmişti.

Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin olumlu seyri, liderler düzeyindeki iyi ilişkilerin ışığında, dışişleri bakanları ve diğer bakanlar arasındaki karşılıklı resmi ziyaretler ile sürdürülüyor.

Ticaret, karşılıklı yatırımlar, savunma sanayii, kültür ve eğitim ile bölgesel ve uluslararası konulardaki iş birliği İtalya ile ilişkilerin önemli başlıkları arasında.

Kritik başlıklar masada

Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca Avrupa’da ekonomi ve güvenlik alanında daha fazla işbirliği, Türkiye’nin AB üyeliği, Ukrayna, Suriye ve Gazze’deki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili kapsamlı görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Ticaret, ekonomik ilişkiler, savunma ve savunma sanayii, enerji, bilim ve teknoloji, düzensiz göçle mücadele, terörle mücadele, ulaştırma gibi birçok başlıkta somut iş birliği imkanları da görüşmelerde değerlendirilecek konular arasında.

Yeni ticaret hedefi belirlenecek

2022'deki zirvede teyit edilen 30 milyarlık ikili ticaret hacmi hedefine 2024 yılında 32 milyar ile ulaşılmıştı. Bu kapsamda iki liderin yeni bir ortak ticaret hedefi de belirlemesi bekleniyor.

Yeni alanlarda iş birliği imkanları ele alınacak

Görüşmelerde ayrıca uluslararası ulaşım koridorlarının kullanımı, arşivler, gençlik ve spor, sosyal hizmetler, bilim, teknoloji, yenilik, endüstri ve yatırım, enerji gibi alanlarda da anlaşmalar ve mutabakat zabıtları imzalanarak İtalya ile mevcut bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye-İtalya iş forumu

Zirve marjında, Türk ve İtalyan yatırımcıların teşviki için Türkiye-İtalya İş Forumu’nun düzenlenmesi, bu kapsamda İtalya ile karşılıklı ticaret hacmi ve doğrudan yatırım seviyesinin de artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda forumda, Türkiye-İtalya ikili ticaretindeki geleneksel kalemlerin ötesinde, savunma, havacılık, uzay teknolojileri, yeşil enerji ve Ar-Ge gibi yenilikçi sektörlerde de iş birliği imkânları ele alınacak.

Savunma sanayide ortaklıklar derinleşecek

İş Forumu kapsamında ayrıca düzenlenecek olan 'Savunma Sanayii Oturumu'nda, ileri sanayi, altyapı, yeşil enerji ve teknoloji-yoğun sektörlerin yanı sıra, Türk ve İtalyan savunma sanayii şirketlerinin son yıllarda başarıyla sonuçlandırdıkları ortak projeler ışığında iş birliğini ilerletmeye yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Böylece, tüm alanlarda mevcut iş birliğini daha da ilerletme ve güçlendirme konusunda iki ülke arasındaki ortak kararlılık teyit edilecek.