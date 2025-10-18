Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapımız yatırımcıya ardına kadar açık

Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdo­ğan, İstanbul Kong­re Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Eko­nomi Forumu’na katıldı. Er­doğan, konuşmasına ba­kanlar ve heyet başkanları­nı, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ve diğer katılımcıları millet ve özellikle de ailesi adına selamlayarak başladı. Cum­hurbaşkanı Erdoğan, ilki­ni 2016'da düzenledikleri forumun zaman içinde Af­rika’nın dört bir yanından katılımcılarla somut karar­ların alındığı bir platform haline geldiğini kaydetti. 2 gün süresince gerçekleşen toplantılarda tarım, gıda, enerji, madencilik gibi ko­nular paylaşıldığını belirten Erdoğan, “Misafirlerimiz ül­kelerindeki yatırım ortamını hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlat­ma fırsatı buldu. Hızla büyü­yen ekonomisiyle 3 kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye’nin ka­pısı her yatırımcıya her giri­şimciye ardına kadar açıktı. 2005’i ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıta ile ilişkileri­mizde yeni bir sayfa açtık. Bu 20 yılda ilişkimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara ge­tirdik. Türkiye-Afrika ilişki­lerinin stratejik ortaklık se­viyeye ulaşmasından fevka­lade memnunuz” dedi.

“Afrika kıtasında geçmişi 10. yüzyıla uzanan bir dost­luğa sahibiz” diyen Erdo­ğan, görev süresi boyunca kıtaya 50’nin üzerinde ziya­ret gerçekleştirdiğini kay­dederek, Nazım Hikmet’in ‘Asya Afrika Yazarlarına’ adlı şiirini okudu. Erdoğan, Türkiye’nin de çok ciddi bir ekonomik siyasi ve sosyal buhranlar yaşadığı dönem­de yazılan bu mısraların ev­rensel bir dayanışmayı yan­sıttığına dikkat çekerek, “G 20 üyesi olarak cari fiyat­larla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı sa­tın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydettik. 2002 de 238 milyar olan milli ge­lirimizi 2024 yılında 1,5 tril­yon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli ge­lirimiz 3 bin 608 dolarken 2024 yılında 14 bin 751 do­lara ulaştı. 2025 ikinci çey­reği milli gelir 17 bin dolara yaklaştı” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası rezervleri 189,7 milyar dolara geldi

Merkez Bankası rezerv­lerinin geldiği nokta hak­kında da bilgi veren Er­doğan, “Merkez Banka­sı rezervlerimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar ihra­catımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayı­mızı 15 milyondan 62 mil­yon 270 bine, turizm geliri­ni 67 milyar dolar üzerine çıkardık. Savunma sanayi­indeki başarımızı biliyor­sunuz. 2002 yılında mo­torlu taşıt 8,5 milyon iken bugün 33 milyonu buldu. 2000’li yılların başında 13 milyon binamız vardı bunu 2’ye katlayarak 26 milyona çıkardı. 26 olan havalimanı sayımız 58’e yükseldi. Eği­timde derslik sayımız 343 bindi bugün 615 bini geçti. 76 olan üniversite sayımız 308’e ulaştı. Sağlıkta yatak sayısını 164 binden 271 bi­ne ulaştırdık. Şehir Hasta­neleri asını verdiğimiz mo­dern kampüslerimizi mille­timizin hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.

“Sömürgecilik lekesi taşımıyoruz”

Türkiye’nin milli gelire gö­re dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biri oldu­ğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Kimsenin inancına kökenine bakmıyor, nerede olursa olsun ihtiyaç sahip­lerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz. Bir Afri­ka atasözü şöyle diyor: Hız­lı yol almak istiyorsan yal­nız git, ama uzak menzilleri hedefliyorsan birlikte yürü. Bu sözlerin ışığında Afrika ile ilişkilerimizi uzun vade­li ve sürdürülebilir bir gele­cek tasavvuru üzerine bina ettik. Tarihin hiçbir sayfa­sında sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz. Asır­lardır gittiğimiz her ülkeye barışı götürdük, huzuru gö­türdük sevgi ve saygıyı gö­türdük. Aynı zamanda refah ve istikrarı götürdük.”

Türk yüklenicilerin 2 binden fazla yatırımı var

Afrika kıtası ile ilişilerin giderek geliştiğine değinen Erdoğan, “Kıtadaki büyü­kelçilik sayısını 44’e çıkar­dık. Kısa vadede hedefimiz 50. Bugün Ankara’da 38 bü­yükelçilik faaliyet gösteri­yor. Bugün Türk yüklenici­ler Afrika’da toplam değe­ri 97 milyar dolara ulaşan 2000’den fazla yatırımı üst­lenmiş durumda. 100 bin­den fazla Afrikalı kardeşi­miz istihdama katılarak üretimi destekliyor. 49 Af­rika ülkesi ile iş konseyleri­miz, 31 ülkede de ticari mü­şavirliklerimiz var. 2003 yı­lında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz 2024 yılı sonun­da 40 milyar dolar bandın­da. THY, kıta sathında 42 ülke ve 64 noktaya sefer dü­zenliyor. Eşim Emine Erdo­ğan’ın himayesinde Anka­ra’da açılan Afrika Kültür Evi ile 9 yıldır kıtanın kültü­rel ve beşeri zenginliğini ül­kemize taşıyoruz” dedi.

Erdoğan, "Batı dünyasını ne yazık ki Afrika kıtasın­daki çatışma ve iç savaşları kıtanın kaderi olarak görü­yor. Ekonomik çıkarı olma­dıkça elini taşın altına koy­maktan kaçınıyor” dedi.

“Soykırım davası tarihe not düşen cesur bir tavırdır”

Erdoğan, Gazze’de İsrail’in iki yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinlinin şehit, 170 bini aşkın yaralının olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: “Bazıları açlıktan olmak üzere 20 bin çocuk öldü. 250 üzerinde gazeteci sırf hakikati duyurdukları için katledildi. Enkazların altında kaç kişinin naaşı olduğu bilinmiyor. Tüm insanların önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı. Ve sözde medeni dünya buna bir tepki göstermedi. Daha vahimi Batılı devletler İsrail’e silah yardımı yapmaya devam etti. Gazze soykırımında Türkiye ve Afrikalı kardeşlerimiz vicdanlı bir duruş sergilemiştir. G. Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine açılan soykırım davası tarihe not düşen cesur bir tavır olmuştur. Gazze’li mazlumları yalnız bırakmayan Afrika halklarına yürekten teşekkür ediyorum.”

Hedef 75 milyar dolara ulaşmak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Afrika ile ikili ticaret ve yatırımların önemine işaret ederek, “Bir yandan ticaret ve yatırımlarımızı birlikte artırmaya odaklanırken, bir yandan da kıta içi ticareti artırma ve bölgenin kalkınması misyonuna destek oluyor, birlikte çalışıyoruz. 37 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaretimizi önce 50, sonra 75 milyar dolara çıkarmak ana hedefimiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’den 7 bakan ve 6 bakan yardımcısının, Afrika’dan ise 30 bakanın katıldığı, 37 ülkeden gelen Türk ticaret müşavirlerinin hazır bulunduğu forum boyunca hem devletler arasında hem de iş insanları arasında 2 bini aşkın görüşme gerçekleştirildi.