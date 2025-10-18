Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapımız yatırımcıya ardına kadar açık
Cumhurbaş-kanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşma yaptı. “Bugün Türk yükleniciler Afrika’da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan 2000’den fazla yatırımı üstlenmiş durumda” diyen Erdoğan, Türkiye’nin kapısının dünyanın farklı bölgele-rinden her yatırımcıya, her girişimciye ardına kadar açık olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu’na katıldı. Erdoğan, konuşmasına bakanlar ve heyet başkanlarını, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ve diğer katılımcıları millet ve özellikle de ailesi adına selamlayarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkini 2016'da düzenledikleri forumun zaman içinde Afrika’nın dört bir yanından katılımcılarla somut kararların alındığı bir platform haline geldiğini kaydetti. 2 gün süresince gerçekleşen toplantılarda tarım, gıda, enerji, madencilik gibi konular paylaşıldığını belirten Erdoğan, “Misafirlerimiz ülkelerindeki yatırım ortamını hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlatma fırsatı buldu. Hızla büyüyen ekonomisiyle 3 kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye’nin kapısı her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktı. 2005’i ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıta ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. Bu 20 yılda ilişkimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyeye ulaşmasından fevkalade memnunuz” dedi.
“Afrika kıtasında geçmişi 10. yüzyıla uzanan bir dostluğa sahibiz” diyen Erdoğan, görev süresi boyunca kıtaya 50’nin üzerinde ziyaret gerçekleştirdiğini kaydederek, Nazım Hikmet’in ‘Asya Afrika Yazarlarına’ adlı şiirini okudu. Erdoğan, Türkiye’nin de çok ciddi bir ekonomik siyasi ve sosyal buhranlar yaşadığı dönemde yazılan bu mısraların evrensel bir dayanışmayı yansıttığına dikkat çekerek, “G 20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydettik. 2002 de 238 milyar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolarken 2024 yılında 14 bin 751 dolara ulaştı. 2025 ikinci çeyreği milli gelir 17 bin dolara yaklaştı” şeklinde konuştu.
Merkez Bankası rezervleri 189,7 milyar dolara geldi
Merkez Bankası rezervlerinin geldiği nokta hakkında da bilgi veren Erdoğan, “Merkez Bankası rezervlerimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62 milyon 270 bine, turizm gelirini 67 milyar dolar üzerine çıkardık. Savunma sanayiindeki başarımızı biliyorsunuz. 2002 yılında motorlu taşıt 8,5 milyon iken bugün 33 milyonu buldu. 2000’li yılların başında 13 milyon binamız vardı bunu 2’ye katlayarak 26 milyona çıkardı. 26 olan havalimanı sayımız 58’e yükseldi. Eğitimde derslik sayımız 343 bindi bugün 615 bini geçti. 76 olan üniversite sayımız 308’e ulaştı. Sağlıkta yatak sayısını 164 binden 271 bine ulaştırdık. Şehir Hastaneleri asını verdiğimiz modern kampüslerimizi milletimizin hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.
“Sömürgecilik lekesi taşımıyoruz”
Türkiye’nin milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Kimsenin inancına kökenine bakmıyor, nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz. Bir Afrika atasözü şöyle diyor: Hızlı yol almak istiyorsan yalnız git, ama uzak menzilleri hedefliyorsan birlikte yürü. Bu sözlerin ışığında Afrika ile ilişkilerimizi uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelecek tasavvuru üzerine bina ettik. Tarihin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz. Asırlardır gittiğimiz her ülkeye barışı götürdük, huzuru götürdük sevgi ve saygıyı götürdük. Aynı zamanda refah ve istikrarı götürdük.”
Türk yüklenicilerin 2 binden fazla yatırımı var
Afrika kıtası ile ilişilerin giderek geliştiğine değinen Erdoğan, “Kıtadaki büyükelçilik sayısını 44’e çıkardık. Kısa vadede hedefimiz 50. Bugün Ankara’da 38 büyükelçilik faaliyet gösteriyor. Bugün Türk yükleniciler Afrika’da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan 2000’den fazla yatırımı üstlenmiş durumda. 100 binden fazla Afrikalı kardeşimiz istihdama katılarak üretimi destekliyor. 49 Afrika ülkesi ile iş konseylerimiz, 31 ülkede de ticari müşavirliklerimiz var. 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz 2024 yılı sonunda 40 milyar dolar bandında. THY, kıta sathında 42 ülke ve 64 noktaya sefer düzenliyor. Eşim Emine Erdoğan’ın himayesinde Ankara’da açılan Afrika Kültür Evi ile 9 yıldır kıtanın kültürel ve beşeri zenginliğini ülkemize taşıyoruz” dedi.
Erdoğan, "Batı dünyasını ne yazık ki Afrika kıtasındaki çatışma ve iç savaşları kıtanın kaderi olarak görüyor. Ekonomik çıkarı olmadıkça elini taşın altına koymaktan kaçınıyor” dedi.
“Soykırım davası tarihe not düşen cesur bir tavırdır”
Erdoğan, Gazze’de İsrail’in iki yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinlinin şehit, 170 bini aşkın yaralının olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: “Bazıları açlıktan olmak üzere 20 bin çocuk öldü. 250 üzerinde gazeteci sırf hakikati duyurdukları için katledildi. Enkazların altında kaç kişinin naaşı olduğu bilinmiyor. Tüm insanların önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı. Ve sözde medeni dünya buna bir tepki göstermedi. Daha vahimi Batılı devletler İsrail’e silah yardımı yapmaya devam etti. Gazze soykırımında Türkiye ve Afrikalı kardeşlerimiz vicdanlı bir duruş sergilemiştir. G. Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine açılan soykırım davası tarihe not düşen cesur bir tavır olmuştur. Gazze’li mazlumları yalnız bırakmayan Afrika halklarına yürekten teşekkür ediyorum.”
Hedef 75 milyar dolara ulaşmak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Afrika ile ikili ticaret ve yatırımların önemine işaret ederek, “Bir yandan ticaret ve yatırımlarımızı birlikte artırmaya odaklanırken, bir yandan da kıta içi ticareti artırma ve bölgenin kalkınması misyonuna destek oluyor, birlikte çalışıyoruz. 37 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaretimizi önce 50, sonra 75 milyar dolara çıkarmak ana hedefimiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’den 7 bakan ve 6 bakan yardımcısının, Afrika’dan ise 30 bakanın katıldığı, 37 ülkeden gelen Türk ticaret müşavirlerinin hazır bulunduğu forum boyunca hem devletler arasında hem de iş insanları arasında 2 bini aşkın görüşme gerçekleştirildi.