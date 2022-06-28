Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada dışa bağımlılığı yüzde 30’lara kadar indirdik

Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen SEDEC 2022, Ankara’da başladı. SEDEC’in açılışı için yazılı masaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çağın güvenlik paradigması, siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, teknolojik ve çevre faktörlerini içerecek şekilde genişlediğini vurguladı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın, dünyadaki siyasi krizlerin ve sıcak çatışmaların en yoğun yaşandığı bölge olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu durum bizim her alanda kendimizi sürekli teyakkuz halinde tutmamızı, gücümüzü artıracak yöntemler geliştirmemizi beraberinde getirmektedir. Biz de hükümet olarak bu amaçla son 20 yılda savunma sanayii alanına çok büyük yatırımlar yaptık. Göreve geldiğimizde yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık oranını, attığımız adımlarla yüzde 30'lar seviyesine kadar indirdik. İhracatımız ise 248 milyon dolar seviyesinden 3 milyar doları aşan bir noktaya geldi. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. SİHA'ların başarılarıyla birlikte ülkemizin diğer savunma ürünlerine yönelik ilginin de günden güne arttığını görüyoruz. Öte yandan teknoloji, farklı boyutlara sahip olması sebebiyle, işbirliğini, ortak çalışmayı ve birlikte iş yapma kültürünü gerekli kılmaktadır. Sektör temsilcilerini bir araya getiren bu tür organizasyonların bir yandan ürünlerin tanıtımına ve pazarlamasına katkıda bulunurken, diğer yandan yeni iş birliği zeminlerinin oluşturulmasına da vesile teşkil ettiğine inanıyorum.”