Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık ile ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin ulaştığı sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin başlattığı ve zamanla küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi kapsamında bugüne kadar toplam 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu geri kazanım sayesinde Türkiye ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandığını ifade etti.

2035 ve 2053 hedeflerini açıkladı

Mesajında orta ve uzun vadeli hedeflere de yer veren Erdoğan, geri kazanım oranının 2035 yılında yüzde 60’a, 2053 yılında ise yüzde 70’e çıkarılmasının amaçlandığını bildirdi.

Erdoğan, açıklamasında, “İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.