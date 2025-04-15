Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftçi zararının tazmini için çalışma başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısında zirai don yüzünden zarar gören çifçiler için neler yapılabileceğini gündeme getirdiklerini belirten Erdoğan, Bakanlığa talimat verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçinin tazmini için şunları söyledi:

Hava şartlarına bağlı olan tarımsal üretim de iklim değişikliğinde en çok etkilenen alanların başında geliyor. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sebebiyle ülkemizin belli bölgelerinde don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Tüm üreticilerimiz çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum.

"Gıda arz güvenliğinde sorun yok"

İlk günden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın süreci yakından takip ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gıda arz güvenliğimizin tehlikede olduğundan tutunda, yurtdışına bağımlı olacağımıza bütün bunlara kadar bir sürü ortalığa borca ettiler. Tarım Bakanlığımız dün yaptığı açıklamayla karşı karşıya olduğumuz ilk tabloyu ortaya koydu. Başta hububat, baklagiller ve tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurtiçi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek risk yok. Belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntı söz konusu. İlk tespitlerimiz kayısı, elma, şeftali, nektari gibi meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğine işaret ediyor" dedi.

"Bakanlığımıza talimatları verdik"

Üretimin devamlılığı ve tedarik sorunu olmaması için Bakanlığın titizlikle çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı, Tarım sigortasının da önemine değindi. Erdoğan, "Bu olay bizlere TARSİM'in önemini tekrar hatırlatmıştır. Sel, kuraklık gibi durumlardan etkilenmemek için prim bedelinin yüzde 70’i kadarının devletimizce ödendiği tarım sigortasının yaptırılması ve çiftçi kayıt sistemine kayıt olunması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin zararının tazmini konusunda neler yapılabileceğini değerlendiriklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı. Tarım bakanımız konuyu çiftçilerimizle yakın istişare halinde yürütmesi için gereken talimatları verdik. Şahsen biz de yapılan bu çalışmaları büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz" dedi.