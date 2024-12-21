Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi son 22 yılda büyük bir dönüşüm geçirdi  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da STK Temsilcileriyle Buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin son 22 yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, 2002'de 230 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğün 2023'te 1 trilyon 130 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

ihracat 36 milyar dolardan 261 milyar dolara çıktı

Ayrıca, ihracatın 36 milyar dolardan 261 milyar dolara çıkarıldığını ve birçok önemli reform ile hak ve özgürlük hamlesinin hayata geçirildiğini söyledi. Türkiye'nin uluslararası başarılarına dikkat çeken Erdoğan, ekonomi, diplomasi, ticaret, savunma ve sağlık gibi pek çok alanda önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

Türkiye güven ve istikrar içinde ilerliyor

Erdoğan, "Yapılanları objektif olarak değerlendiren her insanımız, ülkemizin kat ettiği büyük mesafeyi takdir ediyor" diyerek, Türkiye'nin güven ve istikrar içinde ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, ülkenin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelindiğini ve Türkiye'nin kalkınmaya devam edeceğini söyledi.

Yeni anayasa Türkiye için bir ihtiyaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacına da dikkat çekerek, "Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, çok kalmış bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.

Sorunun çözülmesi için somut bir adım atılmadı

Bu çağrıyı, ülkenin demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa yapma gerekliliğinden ötürü gündeme getirdiklerini belirten Erdoğan, muhalefetin önerilerinin yok denecek kadar az olduğunu ve sorunun çözülmesi için somut bir adım atılmadığını söyledi.

Yeni anayasa Türkiye’nin geleceği

"Muhalefet her şeye karşı çıkmakla sorunu çözemez" diyen Erdoğan, yeni anayasanın Türkiye’nin geleceği için kritik önem taşıdığını vurguladı.