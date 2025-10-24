Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’nda 500 bin sosyal konut seferberliği başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de düzenlenen “Yüzyılın Konut Projesi” tanıtım programında, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut seferberliğini başlattıklarını açıkladı. Proje kapsamında 81 ilin tamamında dar gelirli vatandaşlara güvenli ve erişilebilir konutlar sağlanacağını belirten Erdoğan, “500 bin konutun 100 binini İstanbul’a, 30 binini Ankara’ya, 21 binini İzmir’e, 13’er binini Bursa, Gaziantep ve Konya’ya, 12’şer binini ise Hatay ve Diyarbakır’a yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi yeni projelerimizle çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımı için birlikteyiz.

* Evet geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 100 yılın konut projesi için sizlerle bir aradayız. Bugün yeni konut hamleleriyle güzel İstanbullumuzdayız. İnşallah bu projemiz yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır.

* Başakşehir'in benim siyasi hayatımda çok özel bir konumu var. İstanbul'da ilk toplu konut uygulamamızı da burada başlatmıştık, temelleri burada atmıştım. Uygulama öyle başarılı oldu ki tüm Türkiye'ye örnek oldu. İnşallah yine yeni bir dönemi başlatacağız.

Muhalefet sadece laf ve polemik üretti"

* Kasım ayında millete hizmet yolunda tam 23 yılı, yani neredeyse çeyrek yüz yılı geride bırakacağız. Bizim görevimiz insanımızın hayat standardını yükseltmek demiştik. Bizim sorumluluğumuz dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girebilmek için soluksuz çalışmaktır. 23 yıl geçti. Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük. Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken biz vatandaşlarımıza çözümler ürettik.

"TOKİ, büyük başarılara imza attı"

* Barınma ihtiyacının karşılanması bizim için görevdir. Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik. O tarihten itibaren milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve iş yerini yeniledik. Şehirlerimizi iyileştirdik, güzelleştirdik. Buralar çamur, çukur, çöp halindeydi, şimdi ne hale geldi... Bağcılar farklı mıydı, Küçükçekmece, Avcılar farklı mıydı? Hepsi aynıydı, hepsini dönüştürdük. Dar gelirli kardeşlerimizin yüzünü güldürdük. Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ, büyük başarılara imza attı. Projelerini ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu muhalefetin en kabiliyetli yanı neydi, çöp, çukur, çamur... Kendilerine güvenenleri mahcup ettiler.

* Dar gelirli 5 milyon vatandaşımızı modern, sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına kavuşturduk. Afet bölgelerinde de büyük gayret ortaya koyduk. Şehirlerimizi yeniden dizayn etmek bizim elimizde. Unutmayalım ki tedbir bizden, takdir Allah'tandır.

* 104 milyar dolar maliyetli, dolaylı olarak 150 milyar dolar maliyetli depreme rağmen ümidimizi kaybetmiyoruz. Teslimler hamdolsun başladı. Millete bedava ev sözü verenlerin sesi çıkmazken, biz 304 bininci konutu teslim ettik. 1 ay sonra inşallah 350 bininci konutumuzun anahtarlarını da teslim edeceğiz. Yılbaşına kadar 453 bin konutu sorunsuz teslim edeceğiz. Yeni yuvasına kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar ter dökmeye devam edeceğiz. Tüm bu çabaları şimdi yeni projeyle taçlandırıyoruz.

"500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık"

* Türkiye Yüzyılı'nda 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız.

* Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında kontenjan ayırdık. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10'luk kontenjan tesis ettik. Emeklilerimizi tabii ki unutmadık, yüzde 20 kontenjan ayırdık. Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de bu ülkenin gençleri inşa edecek. Çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençlerimize ayırıyoruz.

"18 yaşını dolduran tüm vatandaşlar başvurabilecek"

* Konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Tamamı yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlar başvurabilecek ancak önceliğimiz evi olmayan vatandaşlarımız. Eşi ve çocuklarının evi olanlar başvuru yapamayacak. Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız, başka illere taşınmak zorunda kaldı, çalışmaların tamamlanmasının ardından birçoğu şehirlerine döndüler. Onlar için de 1 yıllık ikamet belgesi yeterli olacak.

"Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz"

* Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle sistemi kuruyoruz. İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut yapılacak. İşçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşümdeki hak sahipleri için ayırdığımız kontenjanları paylaşacağız.

* Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak. Sözleşme 3 yıllık olacak. Bitince tahliye ve bakım tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Bakım, yönetim ve denetimi devletin kontrolünde olacak. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız.

Ayrıntılar geliyor...