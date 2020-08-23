Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma sanayisinde yoluna devam ediyor

23 Ağustos 2020

Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullanarak, "Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir"



Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetlerine kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.