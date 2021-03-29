Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üreticilere toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi elbette mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur."

2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayet için içme suyu eylem planları hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te bir Su Kanunu hazırlandığını bildirdi.

Erdoğan, "Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl üreticilere toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlanacağını söyledi.