Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu.

Yeni yaş çay alım fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz. Çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Günde 100'er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak.” dedi.