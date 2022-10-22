Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımcıyı faiz zulmünden kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizi tek haneli rakamlara indirmekte kararlı olduklarını belirterek, “Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız."

Açılışını yapacakları yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, eğitimde anaokulundan liseye 9 ayrı projeyi resmen hizmete sunduklarını, sağlıkta 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesi ile çeşitli ilçelerdeki sağlık yatırımlarını da bugün hizmete açtıklarını bildirdi.

Erdoğan, ulaştırma başta olmak üzere diğer yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Ulaştırmada Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 kilometrelik Hekimhan yolunu, güzergahındaki 6 kilometreyi aşan 8 tünel. Dağları deldik. 8 tüneli ve 2,4 kilometreyi bulan 14 köprüsüyle birlikte resmen hizmete alıyoruz. İhale bedeli 711 milyon lira, güncel rakamla 2,6 milyar lira olan bu yol sayesinde güzergahtaki yolculuk süresi ne olacak biliyor musunuz? 35 dakika kısalacak. Malatyalıya bu yakışır. Daha kısa zamanda uzun yolları ne yapalım? 'Kısaltalım' dedik. Aynı şekilde Battalgazi Kavşağı ve yolu ile Hanım Çiftliği Köprüsü'nü de bugün hizmete açıyoruz. Göç İdaremizin 400 kişilik geri gönderme merkezi başta olmak üzere çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binaları ile Kızılayımızın üretim üssünün resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin Battalgazi, Pötürge, Kale, Doğanyol, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde tamamladığı 3 bin 482 konutu ve ahırlı köy evini de hizmete açacaklarını ifade ederek, yatırım bedeli 1 milyar 94 milyon lira olan bu konutlarda hak sahiplerine sağlıkla huzurla esenlikle oturması dileğinde bulundu.

Belediyelerin de tamamlanan çok önemli yatırımları bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin 4 milyar 276 milyon lira yatırımla çeşitli ilçelere kazandırdığı asfalttan çevre düzenlemesine, yoldan altyapıya, kayısı deposundan ekmek fabrikasına tam 30 ayrı eser ve hizmeti bugün resmen açacaklarını ifade etti.

Yeşilyurt, Battalgazi, Kale, Yazıhan belediyelerinin tamamlanan çalışmalarının açılışlarını da yapacaklarını belirten Erdoğan, özel sektörün kamu tarafından desteklenen 73 milyon liralık 9 ayrı projesinin açılışını da yine bugün gerçekleştireceklerini söyledi.

Erdoğan, yine özel sektörün organize sanayi bölgelerinde güncel yatırım bedeliyle 4 milyar 700 milyon lira tutarında 19 ayrı fabrikayı ülkeye ve şehre kazandırdığını belirtti.