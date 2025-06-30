Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

'2025 yılında ekonomimizdeki ivme devam ediyor'

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

* Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı, öngörülerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz.

* Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız.

* 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Büyüme stratejimiz sayesinde ekonomimiz 3,2 oranında büyüdü. 2025 yılında ekonomimizdeki ivme devam ediyor.

* 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 büyüme kaydettik. Böylece 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik.

* İstikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguladık. Siyasetten kendimizi bedel ödesek dahi popülist politikalara tevessül ederek ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik.

* Program sayesinde ülkemizin yapısal direncini artırdık. Dış kaynaklara bağımlılığı azaltarak kırılganlıklarımızı asgariye indirdik.

* Özellikle son 3 ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı. Güven tazeledi.

'Enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz'

* Mayıs başından itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı.

* Risk primimiz düşüyor, TL'ye güven yükseliyor.

* Enflasyonla mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Enflasyon 1 yıldır kesintisiz olarak geriliyor.

* Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz.

'2024 ihracat açısından rekorlar yılı oldu'

* İhracat cephesinde de son derece emin adımlarla ilerliyoruz. 2024 ihracatımız açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçmiştir.

* 2024 yılında 262 milyar dolar ihracatla rekor kırdık.

* Mayıs ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 2,7'lik artışla 24,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatıdır.

* Türkiye'nin ihracatındaki artış yalnızca nicelik itibarıyla değil, nitelik olarak da büyük bir değişim göstermektedir. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2002 yılında 10 milyar dolardı. İhrcatımızdaki payı yüzdde 30 seviyesindeydi. 2024 yılında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 101 milyar doları aştı.

* 2024 yılında kadın çalışanların ihracata katkısı 2013 yılına göre 2 kat artarak 60,1 milyar dolara ulaştı.

* 2028'e kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara, İİT ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payını yüzde 30 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz.

"3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor"

* Savunma ve havacılık sanayimizin 2002 yılında yerlilik oranı yüzde 20 ve ihracatı 248 milyon dolardı. 2024 yılında 15 milyar doları aşan cirosu 180 farklı ülkeye ve bölgeye 6,7 milyar dolar mal ihracatı gurur kaynağımız oldu.

* NATO ve hizmet ihracatları da dahil edildiğinde toplam 7,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık.

* Özellikle silahlı-silahsız insansız hava araçlarında önde gelen ülkeler arasına girmeyi başardık. Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor.

'KAAN'a talep daha da artacak'

* Zırhlı kara araçlarında ise adeta küresel bir markaya dönüştük. İlerleyen yıllarda Milli Muharip Uçak KAAN'a olan taleplerin artacağını hep beraber göreceğiz.

* 37 milyar doları aşan ihracat hacmiyle otomotic sektörümüz Avrupa'nın dördüncü, dünyanın ise 12. büyük otomotiv üretim üssü konumundadır.

* Turizm alanında da 62,2 milyon ziyaretçi sayısıyla en fazla turist ağırlayan dördüncü ülkeyiz.