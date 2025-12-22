Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin paylaşım

Google Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin TBMM’de kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçenin Türkiye ve ekonomi için hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
