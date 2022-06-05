Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3600 ek gösterge açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.
AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.
İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında 3600 ek göstergeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti.