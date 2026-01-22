Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyüme ve ihracat mesajı: Rekor kırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı milletimizin desteği iç dünyamızın da takdire şayan gayretleri ile Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık.

Demokrasiden hak ve özgürlüklere enerjiden eğitime sağlıktan turizme kadar aklınıza gelebilecek her başlıkta Türkiye’ye tarihinin en büyük başarılarının tattırdık. Uzun bir mücadele verdik. Sabırlı bir mücadele verdik. Fakat sonunda bize inanan bize güvenen istikbalini tam bir gönül huzuru içinde bizlere emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yaptık.

Şunu bir kez daha gururla ifade etmek istiyorum birileri hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten tasarlayan geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var.

"Büyüme ve ihracatta rekor kırdık"

Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var. Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum fabrikası yok dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG ülkemizin yanı sıra artık Avrupa’daki yolları da süslüyor. Balıklar ürküyor iddiasıyla karşı çıktıkları mühendislik harikası savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız helikopterlerimiz İHA ,SİHA'larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi deyim yerindeyse siparişleri yetişemiyor."

