Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru yorumu

14 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerden gelen, “Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak için yeni önlemler alınacak mı?” sorusuna da Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurulunu toplayarak bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar bizim alıştığımız yeni ataklar değil. Bundan önce de aynı operasyonları bize dışardan yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Bundan sonra da sağlam basmaya devam edecektir. Evelallah sağlam bir zemindeyiz ve bu zeminde de yolumuza devam.” ifadelerini kullandı.

Dolar güne yükselişle başladı

Güne yüzde 0,3 yükselişle başlayan dolar, 7,3640 liradan işlem görüyor. Euro yüzde 0,2 artışla 8,6890 liradan, sterlin ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,6190 liradan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, açıklanan verilere göre Türkiye'de sanayi üretiminin yükseliş eğilimine geçtiğini kaydetti.

Arındırılmamış verilere göre sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artış kaydetti.