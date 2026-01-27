Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları: MB rezervleri arttı, ihracatta rekor kırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, 2025 yılının ekonomi açısından hedeflere büyük ölçüde ulaşılan bir yıl olduğunu söyledi. Ekonomi alanında önemli mesajlar veren Erdoğan, enflasyonla mücadelede önemli kazanımlar elde edildiğini ve dengelerin yeniden yerine oturduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yüzde 30,89 seviyesine gerileyerek son 49 ayın en düşük düzeyine indiğini belirtti. Merkez Bankası rezervlerindeki artışın sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, rezervlerin ilk kez 200 milyar dolar bandını aşarak 205 milyar 177 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

İstihdam tarafında da olumlu bir tablo bulunduğunu dile getiren Erdoğan, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini kaydetti.

Ekonomideki olumlu görünümün dış ticarete de yansıdığını söyleyen Erdoğan, "Ekonomide bu olumlu görünüm ticaret performansımıza da yansımaktadır. Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. 2025 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla net 11.7 milyar dolar artış göstermiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Ödüllerini takdim edeceğimiz firmalara ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Türk müteahhitleri güvenilirliğimizi de dünyanın farklı ülkelerine taşıyor.

Firmalarımızın iş disiplini örnek iş ahlakı ve kalite anlayışı şirketlerimizi küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirmiştir. Türk inşaat sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetleri aradan geçen 54 yılda başarıdan başarıya koşarak bugün hepimizi gururlandıran bir seviyeye ulaşmıştır.

"Merkez Bankası rezervlerimizde artış devam ediyor"

2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Enflasyon yüzde 30,89 ile son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankanızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı. 2002 yılında sadece 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri geçen hafta itibari ile 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik. İstihdamda da aynı tabloyu görüyoruz. Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik oranımız son 31 aydır tek hane seyrini koruyor.

"Ekonomideki olumlu durum ticarete de yansıdı"

Ekonomide bu olumlu görünüm ticaret performansımıza da yansımaktadır. Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. 2025 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla net 11.7 milyar dolar artış göstermiştir. Hizmetler ihracatında da hamdolsun hedeflerimizin ötesine geçtik. 2024 yılında 115 milyar dolar olan hizmet ihracatı hedefimizi 117.2 milyar dolarla geride bırakmıştık. 2025 yılında 121 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimize yıllıklandırılmış olarak eylül ayında ulaştık.

Enflasyon düştükçe, mali disiplini sürdürdükçe cari fazlaya doğru emin adımlarla ilerledikçe ve en önemlisi reformlarımızı birer birer hayata geçirdikçe Türkiye kendine benzeyen ekonomilerden kalıcı biçimde pozitif yönde ayrışacaktır.

"Büyüme 86 milyonun refahına yansıyacak"

Bu sayede büyüme birilerinin iddialarının aksine sadece belirli kesimlerle sınırlı kalmayacak çalışanın üretenin yatırımcının gençlerin kadınların emeklilerin kısacası 86 milyonun refahına doğrudan yansıyacaktır.

Değerli misafirler çok kıymetli kardeşlerim; bu verileri öylesine rakamlar olarak görmek başta şu an burada bulunan siz kardeşlerime ve ihracatçılarınıza karşı büyük bir haksızlık olacaktır. Gerek ihracatta gerek yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yakaladığınız bu ivmenin gerisinde 23 yıllık büyük bir emek var.

Sadece ekonomide değil. Siyasi alanda uluslararası ilişkiler alanında ve daha benzer bir çok alanda ciddi ilerlemeler kaydettik. Ülkemiz için de istikrar ve güveni sağlamlaştırırken dışarıda 360 derecelik geniş bir vizyonla tüm dünyaya ulaşmaya çalıştık. Türkiye’nin ekonomiden ticarete her alanda güçlenmesi için sizlerle birlikte uzun yolculuklara çıktık kıtalar açtık daha önce hiç ayak basılmamış yerlere iş dünyamız daha adeta çıkarma yaptık.