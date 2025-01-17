Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ücret artışları etkinliğini artıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, gündeme dair önemli mesajlar verdiği konuşmasında, Hz. Mevlana'nın öğretilerine vurgu yaparak birlik ve dayanışma mesajları iletti. Erdoğan, konuşmasının devamında muhalefeti sert sözlerle eleştirirken, ekonomik hedefler ve dış politikada izlenen stratejilere dair açıklamalarda bulundu.

"Konya, merhamet ocağıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Hz. Mevlana’nın öğretilerine dikkat çekerek, "Konya yaprakları dökülmeyen bir ağaçtır. Merhamet ocağı olan Konya, gönüllerin birleştiği bir kenttir" dedi. Erdoğan, teşkilat üyelerine teşekkür ederken nöbet devralanların Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada aktif bir rol üstleneceğini söyledi.

Muhalefete sert eleştiriler

Muhalefetin ülke gündeminden uzak olduğunu söyleyen Erdoğan, CHP'ye yönelik eleştirilerinde, "Halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır. CHP ise halka hizmet etmek yerine siyasi cambazlık yapıyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, özellikle muhalefetin ekonomi ve dış politika alanındaki söylemlerini eleştirerek, "Suriye, Gazze ve İsrail krizindeki yaklaşımlarının vicdandan yoksun olduğunu" belirtti.

"Kimsenin hukuku çiğneme hakkı yok"

Beşiktaş’taki yolsuzluk soruşturması hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Günümüz Türkiye’sinde kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek ve siz buna saygı göstereceksiniz" dedi.

Enflasyon ve ekonomi mesajları

Konuşmasında hayat pahalılığı ve enflasyon konularına da değinen Erdoğan, enflasyonu düşürmek ve hayat pahalılığını gidermek için kararlı olduklarını ifade etti.

Erdoğan, "Enflasyondaki düşüşün somut etkilerini yakında göreceğiz. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Çoğu gitti azı kaldı" dedi. Üretim, ihracat ve istihdam artışını hedefleyen ekonomik programlardan taviz verilmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı, ücret artışlarının enflasyonun düşüşüyle daha kalıcı hale geleceğini vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı hedefimize ilerliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongre sürecini Şubat ayının ilk haftasında tamamlayacaklarını ve ardından büyük kongre ile Türkiye Yüzyılı için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti. Erdoğan, "Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır" diyerek geleceğe yönelik hedeflere vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ekonomi, dış politika ve muhalefet konularında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak milletin sabır göstermesini istedi.