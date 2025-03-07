Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara yeni müjdeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların cebindeki paraya el uzatan tamahkarlara ahi kültürüyle yetişmiş esnafların meydanı terk etmemesi gerektiğini' ifade etti.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında esnaflara "Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz" müjdesini verdi.

Erdoğan, işyeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkaradıklarını ifade etti.

Erdoğan şöyle devam etti: "Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. 2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı. 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alıyoruz."