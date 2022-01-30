Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihale iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına yanıt veren Erdoğan, "Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin" dedi.

Trabzon'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Geçen akşam yine çıkmış benim televizyon programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bir ihale yapmışız, bu ihalede de 5’li çete diyor müteahhit firmalara. Bu firmalara 3 kat fazlasına verdiğimizi söylüyor. Ben ihalelere imza atmam. Bay Kemal yalancılığını ispat etti. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e 'Çık ve bunun dersini ver' dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun yatsıya kadar bile yanmadı. Cambaz. Hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek" ifadelerini kullandı.

250 bin liralık tazminat davası açtı

Öte yandan Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu ve 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı videodaki açıklamalarında mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini belirtti.

'Kamu 6 milyar lira zarara uğratıldı' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıl arayla üç kat fiyat farkıyla yapılan ihale ile kamunun 6 milyar TL zarara uğratıldığını iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaştığı bir videoda, 2018’deki ihaleye 15 firmanın katıldığını ve ihale bedelinin 3 milyar 198 milyon 743 bin TL olduğunu söylemişti. İhalenin daha sonra iptal edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü beşli çeteden değil” demişti.

Kılıçdaroğlu, iptal edilen ihalenin 21 Ağustos 2020 yılında tekrarlandığını belirterek, "Aynı iş bu kez 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir"şeklinde konuşmuştu.

Bakan Karaismailoğlu: Elma ile armutu karıştırıyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise iddialara ilişkin, "Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu." ifadelerini kullanmıştı.

Tutarsız ve uygunsuz teklifler nedeniyle ihalenin iptal edildiğini ve yeni bir ihale süreci başladığını belirten Karaismailoğlu, 106 kilometrelik etabın 201 kilometreye çıktığını söylemişti.

Habertürk'te katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzadı iş. Yenişehir-Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı istasyon eklendi. Birazcık matematiği olan, devlet tecrübesi olan bu fiyatlar niye buraya çıktı bilir. 9.4 milyar TL'ye bu işi ihale ediyorlar. Elmayla karpuzu karıştırıyorlar" demişti.