Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK'da kritik talimat: Önüne geçin!

Haziran ayı sonunda emlak vergisine esas arsa rayiç bedelleri güncellenmişti. Dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirlenen değerlerde yüzde 1500’e varan artış ortaya çıkmıştı.

Örnek vermek gerekirse; Kadıköy Bağdat Caddesi’nde metrekareye yaklaşık 230 bin değer biçilmişti. Beyoğlu’na bağlı Galataport bölgesinde ise bu rakam 1.5 milyon olarak tespit edilmişti. Küçükçekmece Cengiz Sokak’ta ise rayiç bedel metrekare fiyato 4 bin TL'den 60 bin TL'ye çıkmıştı.

Rayiç bedel emlak vergisin doğrudan etkiliyor. Hâl böyle oluca rayiç bedel kamuoyunda yoğun tartışmalara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşın belini bükecek rayiç bedel konusuna el attı.

Önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında Erdoğan, doğrudan parti yöneticilerine talimat verdiği öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre; Erdoğan'ın "Olağanüstü uygulamaları engelleyin, kalıcı çözüm bulun. Böyle şeylerin olmaması için tedbir alın” dediği ifade edildi.