Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'son dakika' asgari ücret mesajı

Asgari Ücret Komisyonu dördüncü toplantısını gerçekleştirirken, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin net 22 bin 100 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

Işıkhan işverene ödenen asgari ücret ücret desteğinin ise 700 liradan 1000 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Bu gelişmenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesine yer verdi.