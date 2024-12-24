Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'son dakika' asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 asgari ücretinin belli olmasının hemen ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Erdoğan asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Asgari Ücret Komisyonu dördüncü toplantısını gerçekleştirirken, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin net 22 bin 100 lira olarak uygulanacağını açıkladı.
Işıkhan işverene ödenen asgari ücret ücret desteğinin ise 700 liradan 1000 liraya çıkarıldığını duyurdu.
Bu gelişmenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk yorum geldi.
Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesine yer verdi.